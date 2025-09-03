Samet stupirà tutti in aula di tribunale nelle prossime puntate de La notte nel cuore : "Ti amo, ti prego torna a casa", dirà a Sumru dicendo di non voler più divorziare.

Le anticipazioni rivelano che quando Samet vedrà Sumru e Tahsin insieme, cambierà clamorosamente idea e chiederà al giudice di sospendere l'udienza. Le parole d'amore di Samet non faranno leva su Sumru che sarà decisa ad andare avanti con la separazione, ma l'udienza sarà rimandata.

Tahsin rivelerà il motivo del suo odio: è il fratello di Samet e Hikmet

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che non ci sarà pace per la famiglia Sansalan.

Dopo un durissimo confronto, Tahsin dichiarerà apertamente guerra a Samet e Hikmet, dicendo di essere il loro fratello. L'uomo spiegherà che odia tutta la loro famiglia perché in passato il loro padre abusò della loro madre e lui è il frutto di questa violenza. Finalmente Samet e sua sorella capiranno il motivo di tanto odio nei loro confronti, ma questo non cambierà le cose. Il padre di Cihan sarà ancora più agguerrito con Tahsin che a poco a poco sta prendendo sempre più piede nella holding. Samet avrà una grande rabbia anche nei confronti di Sumru, tanto che annuncerà il divorzio mettendo la donna in cattiva luce. All'improvviso, però, tutto cambierà. Tahsin racconterà il suo passato doloroso a Sumru e le farà anche una dichiarazione d'amore.

La donna sarà lusingata e darà anche delle speranze a Tahsin, anche se i due non diventeranno subito una coppia a tutti gli effetti. Sumru ricorderà bene di essere ancora una donna sposata, quindi non si lascerà andare, ma sarà sempre più vicina a Tahsin. L'uomo diventerà un importante punto di riferimento per lei ei suoi figli e tutti insieme diventeranno una vera squadra. Un giorno, giungerà voce a Samet della vicinanza di sua moglie a Tahsin e questo cambierà radicalmente il suo modo di pensare.

La forte competizione tra Samet e Tahsin

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore , l'avvocato di Sansalan seguirà Tahsin e Sumru e scatterà delle foto mentre saranno a pranzo fuori. Samet non sarà felice di vedere quelle immagini, anche se l'avvocato gli suggerirà di usarli per peggiorare la situazione di Sumru in fase di divorzio, con la richiesta di un risarcimento.

Samet e Hikmet si presenteranno al negozio in cui lavora Sumru per acquistarlo, visto che la moglie di Gurcan lo metterà in vendita. Tra Tahsin e Samet partirà una gara al rialzo e alla fine Sansalan ne uscirà perdente. Quando il padre di Cihan si troverà da solo a casa di fronte al ritratto di sua moglie, tratterrà a stento le lacrime e in lui prenderà il sopravvento una forte nostalgia. La competizione tra Samet e Tahsin inizierà quel giorno e finirà in tribunale. Il tanto atteso giorno dell'udienza di divorzio, infatti, Sumru si farà accompagnare da Tahsin. Tutto sarà pronto e Samet partirà più agguerrito che mai, chiedendo al suo avvocato di non avere pietà per Sumru. Quando tutti saranno in aula, però, accadrà qualcosa di inaspettato.

Samet si alzerà in piedi e si rivolgerà al giudice: "Io ho cambiato idea sul divorzio". Tutti resteranno a bocca aperta, ma l'uomo non si fermerà e parlerà direttamente con Sumru: "Ti amo, ho avviato questa causa per rabbia, ti prego torna a casa", dirà. Samet chiederà di fermare l'udienza, mentre Sumru non avrà nessuna intenzione di dare ascolto a suo marito. "Quando ti ho persa ho capito quanto ti amo", continuerà Samet mettendo in imbarazzo sua moglie. Sumru, tuttavia, non si lascerà convincere dalle parole d'amore di Sansalan e chiederà al giudice di proseguire. Alla fine, l'udienza sarà rimandata, ma Samet non mollerà e continuerà ad implorare Sumru di tornare con lui.

L'odio e la vendetta di Samet per Sumru

Nelle puntate in onda in Italia, Samet non vuole saperne più di Sumru. Dopo aver saputo che sua moglie è la madre di Nuh e Melek e che li ha abbandonati in fasce, ha chiuso con lei. Samet ha cacciato di casa Sumru e sua madre, ma questo non gli è bastato. Sansalan è andato a casa di Enise che ha ospitato sua moglie e le ha imposto di smettere di aiutare Sumru. Per far capire che non scherzava, Samet ha fatto demolire la casa di Enise che aveva continuato a difendere Sumru. Il comportamento di Sansalan fa intuire che non cambierà mai idea su Sumru, visto l'odio che prova in questo momento. Vedere sua moglie con il suo più acerrimo nemico, però, cambierà tutto.