A La Promessa, la soap spagnola in onda ogni giorno su Rete 4 alle ore 19:40 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, nella puntata in onda giovedì 18 settembre 2025, continuano i preparativi per le nozze di Jana e Manuel. La marchesa Cruz non intende arrendersi all'idea che i domestici possano partecipare alle nozze del figlio e ribadisce la sua contrarietà alla presenza della servitù.

Cruz contro Jana

Cruz considera inaccettabile che camerieri e domestici possano prendere parte al matrimonio e impone regole rigide, convinta che il rango di Jana non sia all’altezza della sua famiglia.

La giovane, però, non ha intenzione di piegarsi e cerca un modo per permettere almeno a Maria di partecipare alla cerimonia. Manuel, deciso a sostenere la donna che ama, si oppone alla madre e conferma di voler difendere i desideri di Jana. Alonso osserva la situazione con preoccupazione: teme che il figlio possa arrivare a rinunciare al proprio titolo nobiliare pur di sposare la ragazza.

Nonostante la sua tenacia, Jana riesce a ottenere soltanto una vittoria parziale: Maria sarà presente alle nozze, mentre Simona, Candela e Teresa resteranno escluse, con quest’ultima che rimane particolarmente colpita dal divieto.

Leocadia e Catalina

Un colpo di scena inaspettato arriva da Leocadia, che durante una conversazione con Catalina, confessa di essere rimasta incinta quando era nubile.

Le sue parole, piene di vissuto e di dolore, servono a incoraggiare la giovane a gestire con coraggio la propria situazione.

Intanto Cruz deciderà che ad accompagnare Jana all’altare sarà Lorenzo. Una scelta che ha il sapore della provocazione, ma che allo stesso tempo potrebbe nascondere delle motivazioni. Lorenzo, infatti, ha sempre avuto un ruolo particolare all’interno della tenuta e la sua vicinanza a Jana potrebbe suscitare nuove tensioni con Manuel.

Riepilogo del 17 settembre: Jana vuole tutta la servitù presente al matrimonio

Nella puntata de La Promessa andata in onda mercoledì 17 settembre, Jana non ha mollato la sua convinzione che tutta la servitù debba essere presente al matrimonio, e Manuel è si schierato al suo fianco.

Cruz, madre del marchesino, resta contraria, ma il primo segnale di cedimento è visibile nell’atteggiamento di Manuel, che sembra disposto a sfidare le aspettative solo per proteggere il loro amore.

Intanto Leocadia ha continuato a muoversi dietro le quinte, mentre Catalina è stata alle prese con diversi dubbi morali, e Alonso è apparso preoccupato che le scelte di Cruz possano compromettere l’equilibrio familiare.