Nella puntata de La Promessa in onda venerdì 19 settembre 2025 alle ore 19:50 su Rete 4, (disponibile anche su Mediaset Infinity) si accelerano tre filoni: l’avvicinamento di Leocadia a Catalina e a Jana, il confronto sulla partecipazione della servitù al matrimonio e la ricerca della chiave che apre il passaggio segreto nel palazzo.

La confessione di Leocadia

Leocadia parla con Catalina e le racconta di aver affrontato da sola una gravidanza fuori dal matrimonio, una confidenza che avvicina le due donne.

Catalina reagisce col sollievo di chi trova finalmente qualcuno in grado di capirla e la nuova alleanza mette in difficoltà Cruz, sempre più isolata nella sua opposizione.

L’episodio lascia aperto il dubbio sulle reali intenzioni di Leocadia.

Jana contro Cruz: una vittoria parziale prima delle nozze

Il tema centrale resta intanto il matrimonio tra Jana e Manuel. A tal proposito Cruz ribadisce il divieto di far entrare la servitù in chiesa, ma Jana ottiene una concessione: Maria potrà essere presente alla celebrazione, mentre Simona e Candela restano escluse.

Manuel si dimostra sempre più a fianco della sua promessa sposa, a fronte della spaccatura interna alla famiglia.

Il passaggio segreto: la caccia alla chiave che può cambiare tutto

Intanto, Teresa, Lope, Vera e Marcelo sono davanti a una porta che non si apre: il passaggio segreto continua a resistere perché manca la chiave.

Il quartetto decide di non abbandonare la ricerca e scandaglia il palazzo per trovarla, innescando una trama investigativa che promette di portare alla luce segreti in grado di rimescolare equilibri e alleanze.

La Promessa: riepilogo della puntata precedente (18 settembre) e dati d’ascolto

Nella puntata andata in onda giovedì 18 settembre, Jana intanto ha ottenuto una piccola vittoria: grazie alle sue insistenze Maria potrà partecipare al matrimonio, ma la marchesa Cruz ha mantenuto ferma la linea contro la partecipazione del resto della servitù. Intanto Simona e Candela resteranno fuori dalla chiesa. Le tensioni tra Manuel e sua madre si sono acuite e Leocadia ha iniziato a farsi notare per il suo interesse nei confronti di Jana.

Sul fronte degli ascolti televisivi, La Promessa conferma di avere una platea solida: la puntata del 17 settembre ad esempio ha raccolto intorno a 847.000 spettatori medi con uno share intorno al 5,1%, attestando la soap su valori stabili nel preserale di Rete 4.