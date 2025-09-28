Le anticipazioni dei nuovi episodi de La Promessa in programma dal 6 al 12 ottobre in prima visione italiana su Rete 4 rivelano che Jana scoprirà di essere in dolce attesa e correrà subito da Manuel per metterlo al corrente della lieta novella, che lo lascerà piacevolmente sorpreso.
Intanto, però, Alonso dovrà fare i conti con una brutta notizia che metterà a rischio gli affari di famiglia: il motivo è legato alle nozze tra Manuel e l'umile ex domestica del loro palazzo, che tanto scalpore finirà per creare tra i nobili.
Jana rivela di essere incinta: anticipazioni La Promessa 6-12 ottobre
Dopo aver celebrato il loro matrimonio, per Manuel e Jana arriverà un'altra lieta notizia da affrontare: l'ex domestica, infatti, scoprirà di essere in dolce attesa del suo primo figlio.
Una gioia inaspettata per Jana che, a quel punto, deciderà di correre subito dal suo amato per metterlo al corrente della novità: Manuel resterà piacevolmente sorpreso e pronto a diventare padre per la prima volta.
Intanto, gli affari di Alonso cominceranno a subire una battuta d'arresto dopo la notizia del matrimonio tra Manuel e Jana.
Alonso disperato per gli affari di famiglia
Le anticipazioni de La Promessa dal 6 al 12 ottobre, infatti, rivelano che il ricco signor Duran deciderà di interrompere la trattativa con Alonso, dopo aver saputo che suo figlio ha sposato un'umile cameriera.
Alonso resterà spiazzato e al tempo stesso si mostrerà preoccupato, consapevole del fatto che tale situazione potrebbe avere delle amare conseguenze sugli affari di famiglia.
Intanto Angela prenderà una decisione importante: la ragazza sarà pronta a rinunciare al suo percorso di studi e comunicherà la sua scelta anche alla mamma, affermando di non aver alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi.
Proseguono gli ottimi ascolti de La Promessa su Rete 4: la soap spagnola sfiora il milione di appassionati
In attesa di questi episodi, l'appuntamento con La Promessa continua la sua marcia trionfante nella gara ascolti del preserale di Rete 4, registrando una media di circa 900 mila spettatori al giorno.
La serie spagnola, in queste ultime settimane, ha visto crescere i suoi ascoltatori arrivando anche a picchi di 1,1 milioni di spettatori in una fascia oraria fortemente competitiva, con punte del 7% di share.
Ascolti che permettono alla rete un buon traino all'appuntamento con il talk show politico 4 di sera, condotto da Paolo Del Debbio, in grado di superare ampiamente la soglia del milione di spettatori nel corso della prima parte, trasmessa dalle ore 20:30 alle 21 circa.