Le anticipazioni de La Promessa annunciano imminenti nozze tra due protagonisti. Nelle puntate in onda da lunedì 15 a domenica 21 settembre alle 19:40 su Rete 4, Manuel esprimerà il desiderio di sposare Jana entro pochi giorni. L’organizzazione del matrimonio darà origine a nuove tensioni tra i marchesi e il loro figlio. Cruz ordinerà a Lorenzo di accompagnare la sposa all’altare e cercherà di impedire alla servitù di partecipare alla cerimonia.

Cruz protesta per le imminenti nozze di Manuel e Jana

A La Promessa si prospettano forti tensioni e litigi familiari per i De Lujan.

Da una parte, Manuel desidera sposare Jana entro pochi giorni; dall’altra, Alonso e Cruz continuano a mostrare disapprovazione per questa unione. Jana, nel frattempo, inviterà tutta la servitù al matrimonio, ma la marchesa criticherà la fretta con cui i due fidanzati vogliono convolare a nozze. Alonso, invece, insisterà affinché la cerimonia si svolga entro due giorni. Cruz cercherà di imporre la propria volontà, arrivando a scontrarsi con la futura nuora e tentando di escludere gran parte della servitù dai preparativi e dalla cerimonia.

Cruz impone a Lorenzo di accompagnare Jana all'altare

Nel frattempo, Leocadia farà una rivelazione a Catalina, confessandole di essere rimasta incinta quando era nubile, proprio come è accaduto a lei.

Le due si ritroveranno così a condividere la stessa esperienza, con Leocadia che offrirà pieno sostegno alla figlia del marchese. Intanto, proseguono i preparativi per il matrimonio tra Jana e Manuel, ma un nuovo ordine della marchesa cambierà le carte in tavola: Cruz imporrà a Lorenzo De La Mata di accompagnare la sposa all’altare.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana è tornata a La Promessa

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rete 4, Jana si è sentita sopraffatta dagli ultimi avvenimenti e dalle manipolazioni di Cruz, che ha continuato a tramare alle sue spalle. Dopo aver scoperto che la marchesa aveva ordinato a Manuel di inventare una falsa storia sul suo passato nobile, Jana ha deciso di allontanarsi per qualche giorno.

Rifugiatasi presso il medico con cui aveva lavorato in passato, è poi tornata alla tenuta, imponendo le sue condizioni a Cruz. La fidanzata di Manuel ha chiarito di non voler rinunciare alla sua amicizia con la servitù, andando così contro le imposizioni della marchesa. Nel frattempo, Maria si è avvicinata a padre Samuel, fino al punto che tra i due è scattato un bacio. Imbarazzato per quanto accaduto, il sacerdote ha chiesto a Maria di dimenticare l’episodio e di mantenere un rapporto di sola amicizia. Catalina, invece, ha confidato a suo padre Alonso di non aspettare un figlio da Pelayo, senza però rivelargli l’identità dell’uomo con cui ha avuto una relazione segreta.