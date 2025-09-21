Nelle nuove puntate de La Promessa, in onda su Rete 4 dal 21 al 27 settembre 2025 alle ore 19:50 e disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, Catalina avrà un’emorragia improvvisa che spaventerà l’intera famiglia. Il medico, accorso subito, comunicherà una notizia inattesa: la marchesina è in attesa di due gemelli, pertanto sarà costretta a rimanere nella tenuta per seguire un riposo assoluto, contro la sua volontà. Alonso sarà il primo a comprendere la gravità della situazione, mentre Manuel proverà a sostenerla moralmente, convinto che non sia il momento per ulteriori conflitti in famiglia.

La notizia di Padre Samuel e l’appello di Manuel

Maria, grazie a una chiamata di Jana dall’ospedale, scoprirà che Padre Samuel non è in pericolo di vita. Il sacerdote ha riportato soltanto una frattura alla gamba e potrà riprendersi con calma. La servitù tirerà un sospiro di sollievo, perché le voci circolate nelle ore precedenti avevano fatto temere il peggio. Anche Jana e Manuel vivranno questo momento con sollievo.

Manuel, intanto, chiederà a Cruz di mediare con Catalina, cercando di convincerla a non lasciare La Promessa. Per il giovane, la priorità resta la salute della sorella, nonostante le tensioni con la madre continuino a pesare.

Santos scopre la verità su sua madre

Intanto Santos vedrà crollare tutte le certezze sulla sua infanzia: Petra gli rivelerà che sua madre Ana non è morta come lui aveva sempre creduto, ma lo ha abbandonato da bambino.

La reazione del giovane sarà di rabbia e dolore: si scaglierà contro Ricardo, accusandolo di avergli mentito per anni. Sarà Pia a raccontargli l’intera verità, spiegandogli che la madre se ne andò di sua spontanea volontà e che Ricardo decise di nascondergli la realtà solo per proteggerlo dalla sofferenza. Per Santos sarà uno shock enorme: da un lato la scoperta dell’abbandono, dall’altro il dover riconsiderare il legame con il padre.

Il mistero della stanza segreta

Parallelamente, Marcelo e Lope continueranno le loro esplorazioni nel palazzo e si imbatteranno in una stanza nascosta. Scopriranno che il locale è abbandonato da anni ed è senza finestre.

Il fatto che esista una stanza segreta lascia presagire che vi siano ancora segreti sepolti nella storia della famiglia De Luján.

Riepilogo delle puntate precedenti

Nella settimana passata i riflettori erano stati puntati sul matrimonio di Manuel e Jana, con il giovane determinato a sposare la donna che ama nel giro di pochi giorni. Nonostante le resistenze di Cruz, Manuel si era schierato con la promessa sposa nella scelta di invitare anche la servitù alla cerimonia. Alonso, pur tra molte esitazioni, aveva accettato questa decisione, consapevole dei sentimenti del figlio. Intanto Leocadia aveva raccontato a Catalina di aver vissuto la stessa esperienza di una gravidanza fuori dal matrimonio, guadagnandosi la fiducia della marchesina. Teresa e Marcelo, invece, si erano mostrati preoccupati per il possibile ritorno del Duca de Carril.