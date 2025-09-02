Le anticipazioni delle puntate de La Promessa, in onda in autunno su Rete 4, vedono Jana al centro della scena.

L'ex domestica dovrà fare i conti con un colpo di arma da fuoco esploso all’interno del palazzo e per lei non ci sarà scampo.

Il pubblico assisterà alla morte della protagonista della soap, mentre Manuel arriverà a ripudiare la madre Cruz per quanto accaduto.

Jana perde la vita ed esce di scena: anticipazioni La Promessa autunno 2025

La vita matrimoniale di Jana e Manuel non durerà a lungo e avrà un triste epilogo nel corso degli episodi de La Promessa in onda durante la stagione autunnale su Rete 4.

La donna sarà vittima di un grave incidente che si verificherà nel palazzo, dove qualcuno sparerà un colpo di arma da fuoco che si rivelerà fatale.

Le condizioni di Jana saranno gravissime, anche se i medici cercheranno di fare il massimo per salvarla.

Sarà sospesa tra la vita e la morte per diversi giorni, fino a quando il suo cuore non smetterà di battere.

Manuel ripudia la madre Cruz nelle prossime puntate de La Promessa

La notizia della morte di Jana lascerà un vuoto incolmabile nel cuore di Manuel, che, disperato, cercherà di fare il possibile per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e arrivare a scoprire il nome del responsabile di quanto è accaduto.

Le prime indagini porteranno a un nome: quello di Cruz, dato che vicino al corpo di Jana verrà trovato un bottone appartenente a un suo vestito.

Per la marchesa non ci sarà via di scampo e finirà in carcere, dove dovrà scontare la sua pena.

L'arresto di Cruz sarà l'ennesimo colpo al cuore per Manuel, che, tuttavia, non avrà intenzione di perdonarla e ascoltare la sua versione dei fatti. La ripudierà, ammettendo che da quel momento in poi per lui è definitivamente morta insieme alla sua Jana.

L'appuntamento con la soap spagnola confermato per tutto l'autunno su Rete 4

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con La Promessa è confermato in prima visione assoluta per tutta la stagione autunnale su Rete 4, continuando a occupare un posto di rilievo nel palinsesto del canale.

Complici i buoni ascolti registrati in questi mesi, Mediaset ha scelto di dare ampiamente fiducia al prodotto, puntando sulla soap per il preserale dei prossimi mesi, dove andrà in onda dalle 19:45 alle 20:30, subito dopo l'appuntamento con 10 minuti, il nuovo talk show informativo condotto ogni sera da Nicola Porro e pensato per offrire un approfondimento quotidiano di attualità.