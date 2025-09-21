Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un destino drammatico per due protagoniste. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Catalina sarà allontanata dalla tenuta, mentre Petra dovrà affrontare una grave malattia. Parallelamente, si intrecceranno le vicende di Lorenzo, che ufficializzerà il suo fidanzamento con Angela, la figlia di Leocadia.

Catalina viene cacciata da La Promessa

Catalina avrà un duro scontro con il barone Valladares, che la obbligherà a lasciare La Promessa. Invece di cedere subito, cercherà di fuggire con i gemelli Andrés e Rafaela, ma nel frattempo verrà intercettata dal barone, che la costringerà ad abbandonare i bambini e ad andarsene via da sola.

La ragazza, disperata, sarà caricata su un mezzo diretto a una destinazione sconosciuta. Intanto, Adriano sarà profondamente turbato dall’assenza della moglie, ma riceverà una lettera in cui Catalina lo informerà di essere stata costretta a partire per proteggere l’incolumità dei figli. Alonso, dal canto suo, sarà sconvolto dalla partenza improvvisa della figlia.

Petra è indebolita dal dolore

Le condizioni di salute di Petra peggioreranno e, a causa della malattia, diventerà sempre più irascibile. La governante perderà anche la pazienza con Pia, alimentando ulteriormente le tensioni a palazzo. Anche Samuel interverrà nella delicata situazione, ormai evidente a tutti, consigliandole di mantenere la calma.

Intanto, Petra continuerà a soffrire di forti dolori al collo e, nonostante i suggerimenti ricevuti, i sintomi si aggraveranno, portandola a un progressivo indebolimento. Sarà necessario l’intervento del dottor Salazar, che la visiterà, aumentandole la dose di farmaci e raccomandandole assoluto riposo. Nel frattempo verrà annunciato il fidanzamento ufficiale tra Lorenzo De La Mata e Angela, una notizia che lascerà la famiglia De Lujan senza parole, al punto che Alonso tenterà di far annullare l’unione tra il capitano e la ragazza.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Lorenzo ha accompagnato Jana all'altare

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Jana e Manuel hanno completato gli ultimi preparativi per il matrimonio.

Petra e Cruz, invece, hanno cercato in tutti i modi di impedire le nozze tra i due fidanzati. La governante ha rinchiuso padre Samuel nel suo studio, ma il sacerdote è riuscito a liberarsi in tempo per celebrare la cerimonia. Jana è stata accompagnata all’altare da Lorenzo e, al termine del rito, Cruz ha avuto un confronto privato con sua nuora, esprimendo apertamente il proprio disprezzo. Intanto, Teresa ha scoperto una stanza segreta nascosta dietro una parete nella camera della marchesa mentre era intenta nelle pulizie.