Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che si assisterà ben presto al decesso di Jana. La moglie di Manuel, dopo il matrimonio, non avrà vita lunga, infatti riceverà un colpo di arma da fuoco che la colpirà dritta al petto, non lasciandole via di scampo.

Un decesso che lascerà sconvolto Manuel e che, dopo le prime indagini, porterà all'arresto di Cruz, ritenuta responsabile dell'accaduto.

La marchesa, però, si proclamerà sempre innocente e nel corso degli episodi successivi si scoprirà che la morte di Jana nasconde un segreto inatteso.

Il decesso di Jana: anticipazioni spagnole La Promessa

La vita di coppia di Manuel e Jana verrà stravolta nel momento in cui una persona misteriosa farà partire un colpo di arma da fuoco all'interno del palazzo.

Il proiettile colpirà proprio Jana che, nel giro di pochi minuti, si ritroverà stesa al suolo e per lei non ci sarà via di scampo.

Jana morirà dopo qualche giorno di agonia, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di suo marito Manuel, intenzionato a scoprire la verità sul nome dell'assassino.

E, le prime indagini, porteranno a quello di Cruz: la marchesa verrà arrestata dopo che, un bottone del suo abito, verrà ritrovato sulla scena del delitto.

Dietro al decesso di Jana si nasconde un segreto

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Cruz si ritroverà costretta a dover scontare la sua pena dietro le sbarre, sebbene proverà a urlare a gran voce la sua totale estraneità ai fatti.

Manuel, però, non crederà al racconto di sua madre e non si farà problemi a ripudiarla: da questo momento in poi la considera morta e non vuole avere più nulla a che farci.

Eppure, poco prima di emettere il suo ultimo respiro, Jana farà una rivelazione spiazzante a Curro, rivelandogli che non sarebbe stata Cruz a far partire quel colpo di arma da fuoco.

La morte di Jana, infatti, nasconde un segreto inaspettato che verrà svelato al pubblico spagnolo nel corso di una puntata speciale della soap opera trasmessa venerdì 5 settembre.

Solo in quella puntata si arriverà a scoprire tutta la verità sul decesso della donna e a quel punto non si esclude che Cruz possa essere anche scarcerata.

Ancora buoni ascolti per la soap su Rete 4

In attesa di scoprire la verità su Jana, la soap opera su Rete 4 continua ad andare bene nella gara ascolti del preserale.

La media di questo inizio settembre è di oltre 700 mila spettatori, ai quali si aggiungono i quasi 200 mila spettatori che tutte le mattine seguono la replica in onda nel mattino di Rete 4.

La Promessa, con una media superiore al 5% di share, riesce a garantire un buon traino ai talk show politici che popolano l'access prime time di Rete 4, dal lunedì alla domenica sera.