Le anticipazioni spagnole de La Promessa preannunciano l’uscita di scena di tre protagoniste. Nelle future puntate in onda su Rete 4, le attrici che interpretano Cruz, Jana e Catalina lasceranno il cast della soap. Ogni personaggio avrà un epilogo differente: Jana perderà la vita, Cruz verrà arrestata, mentre Catalina sarà allontanata dalla tenuta.

Jana perde la vita, Cruz finisce in carcere

Jana, protagonista assoluta de La Promessa fin dal primo episodio della soap spagnola, uscirà di scena in modo drammatico. La moglie di Manuel verrà uccisa con un colpo di arma da fuoco, proprio mentre aspetta il suo primo figlio.

La sua morte sarà un duro colpo per Manuel e per suo fratello Curro, profondamente segnati dall’accaduto. Anche la servitù resterà sconvolta dall’atroce delitto. L’identità dell’assassino resterà avvolta nel mistero per diverse puntate, fino a un flashback che rivelerà la verità: sarà Leocadia ad aver compiuto il duplice omicidio, con l’intento di colpire Cruz. Anche la marchesa, infatti, uscirà di scena, finendo in carcere a causa di un inganno orchestrato da Leocadia, che ha fatto trovare fra le mani di Jana un bottone del vestito di Cruz per incastrarla.

Catalina è costretta a lasciare La Promessa

Nel frattempo, ci sarà anche l'uscita di scena di Catalina. Lafiglia di Alonso sarà costretta a lasciare La Promessa a causa del barone Valladares.

Per lei si prospetta un destino amaro: verrà allontanata dalla tenuta, separata dal marito Adriano e dai suoi due figli. Intanto, si profila un momento difficile anche per una delle protagoniste storiche della soap. Petra, la governante del palazzo, si troverà ad affrontare una grave malattia. Al momento, però, non sono state diffuse anticipazioni ufficiali che suggeriscano una sua uscita di scena o se per lei sia prevista la guarigione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha festeggiato con la servitù

Nelle precedenti puntate de La Promessa, Jana e Manuel hanno festeggiato le loro nozze insieme alla servitù. All'evento organizzato con i domestici della tenuta hanno partecipato anche Catalina e Curro, felici per la coppia.

Nel frattempo, Maria ha scoperto che padre Samuel ha avuto un incidente e, sconvolta, ha chiesto il permesso di recarsi in ospedale per fargli visita. Petra, però, le ha negato la possibilità di lasciare il lavoro. A quel punto, Jana è intervenuta contattando direttamente l’ospedale per informarsi sulle condizioni del sacerdote. Manuel, invece, ha convinto suo padre Alonso a far tornare Samuel a vivere a palazzo. Infine, Teresa ha vissuto un momento sorprendente: mentre puliva la camera da letto della marchesa, ha scoperto una stanza segreta nascosta dietro una parete.