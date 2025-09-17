Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano la risoluzione di un intricato mistero, con tanto di rivelazione sul movente. Nei prossimi episodi in onda su Rete 4, verrà finalmente svelata la verità sulla figura enigmatica di Leocadia, che si scoprirà essere la responsabile della morte di Carmen, madre di Catalina e prima moglie di Alonso. Il delitto, avvenuto anni prima, sarebbe stato compiuto per compiacere Cruz, nella speranza di ottenere privilegi e riconoscimenti. Inoltre, la donna confesserà a Jana di essere coinvolta anche nella morte di sua madre, Dolores.

Leocadia confessa l'omicidio della moglie di Alonso

Nel corso delle nuove puntate, Leocadia rivelerà a Jana il suo oscuro passato, ammettendo di aver ucciso Carmen su richiesta di Cruz. La marchesa, da sempre innamorata di Alonso, avrebbe orchestrato l’eliminazione della moglie di Alonso per liberare il campo e conquistarlo. Leocadia, desiderosa di ottenere un posto di rilievo nella società e un titolo nobiliare, avrebbe accettato di eseguire il piano, diventando complice di un crimine che ha segnato profondamente la vita dei protagonisti.

Dolores, vittima di un secondo delitto ordinato da Cruz

Nel frattempo, emergeranno nuove verità sconvolgenti. Leocadia, infatti, confesserà anche di aver assassinato Dolores, madre di Jana e Marcos, sempre per volontà della marchesa.

Dopo la morte di Carmen, Alonso si era avvicinato a Dolores, suscitando la gelosia di Cruz, che non tollerava la presenza di un’altra donna accanto all’uomo che desiderava. Come già accennato in alcune puntate precedenti, attraverso i racconti di Curro e Alonso, la relazione tra il marchese e la cameriera era diventata un nuovo ostacolo per Cruz. Leocadia, ancora una volta, avrebbe agito per conto della marchesa, eliminando Dolores. La verità verrà rivelata a Jana, ma la giovane non avrà il tempo di reagire: Leocadia, per impedirle di parlare, la ferirà mortalmente, sparandole.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Martina non è tornata per le nozze di Manuel

Nelle recenti puntate, Martina ha lasciato la tenuta senza venire a conoscenza delle imminenti nozze di suo cugino Manuel.

Curro ha cercato inutilmente di informarla dell’evento, ma durante la telefonata la ragazza non è riuscita a comprendere chiaramente le sue parole. Per rimediare, la nipote dei marchesi ha inviato un telegramma di auguri agli sposi, scusandosi per non essere presente alla cerimonia. Nel frattempo, Samuel e Maria hanno cercato di lasciarsi alle spalle il bacio che li ha coinvolti. Teresa è stata protagonista di una scoperta sorprendente: la giovane domestica ha trovato una stanza segreta nascosta dietro la parete della camera da letto di Cruz.