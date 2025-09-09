Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano la risoluzione di tre delitti rimasti irrisolti per diverse puntate. Nelle prossime puntate su Rete 4 verrà finalmente svelata l’identità di chi ha ucciso Carmen, Dolores e Jana. Sarà Leocadia l’autrice materiale di tutti e tre gli omicidi, seppur spinta da motivazioni diverse. Nemica giurata di Cruz, Leocadia ha eliminato la moglie e l’amante di Alonso su ordine della marchesa. Tuttavia, non avendo ottenuto alcun vantaggio da quei crimini, ha deciso di sparare a Jana con l’intento di incastrare Cruz e farle scontare la pena in carcere.

Leocadia ha ucciso Carmen e Dolores su ordine di Cruz

Nelle prossime puntate verrà finalmente svelato il mistero dietro la morte di Carmen e Dolores, rimasto irrisolto fin dalle prime puntate de La Promessa. Sarà Leocadia, attraverso un flashback, a ricordare il discorso pronunciato davanti a Jana poco prima di puntarle contro un’arma. La donna si troverà faccia a faccia con la moglie di Manuel e le rivelerà alcuni retroscena legati al suo passato e ai rapporti con la marchesa. Confesserà a Jana di aver ucciso Carmen, la prima moglie di Alonso, su ordine di Cruz, nella speranza di ottenere vantaggi. Successivamente, ha tolto la vita anche a Dolores, madre di Jana, consegnando il figlio nato dalla relazione con Alonso, Curro, al barone De Linaja.

Anche in questo caso, la mandante è stata Cruz.

Leocadia ha tolto la vita a Jana per vendicarsi di Cruz

Jana scoprirà che è stata Cruz a ordinare l’eliminazione di sua madre e che l’autrice materiale dell’omicidio è stata Leocadia. Quest’ultima confesserà alla moglie di Manuel: ''L’ho fatto di nuovo per Cruz''. Tuttavia, anche in questo caso, la donna non è riuscita a ottenere né un titolo nobiliare né un ingresso trionfale in società. Per anni ha covato rancore e desiderio di vendetta contro la marchesa, e vedrà in Jana la persona giusta per farle pagare tutto. Questo piano, però, costerà la vita alla moglie di Manuel, che diventerà solo una pedina da eliminare per raggiungere lo scopo. Leocadia ucciderà Jana con un colpo di pistola e, per incastrare Cruz, le metterà in mano un bottone dell’abito della marchesa.

La marchesa infatti finirà in carcere accusata di omicidio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cruz terrorizzata dall'idea che Leocadia sia viva

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Cruz ha partecipato a un evento durante il quale ha creduto di vedere Leocadia. Spaventata, ha confidato i suoi timori a Petra, convinta che la donna fosse morta. Poco dopo, Cruz ha ricevuto un mazzo di calle, i fiori preferiti da Leocadia, alimentando il sospetto che quest’ultima fosse ancora viva. La moglie di Alonso ha quindi iniziato a temere un possibile ritorno della sua storica nemica.