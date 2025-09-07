Le anticipazioni spagnole de La Promessa preannunciano momenti drammatici per gli abitanti della tenuta della famiglia De Lujan. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Petra sarà vittima di un incidente e, dopo questo episodio, i suoi rapporti con Cristobal si faranno sempre più tesi. Nel frattempo, Vera deciderà di lasciare Lope, mentre verrà finalmente svelata la verità su Jana e sull’autore del delitto.

Petra ha un incidente nel giardino de La Promessa

Petra subirà un incidente nei giardini de La Promessa e questo episodio provocherà nuove tensioni a palazzo, poiché i rapporti tra la governante e Cristobal si faranno sempre più difficili.

Arcos vorrà vendicarsi per quanto accaduto, alimentando ulteriormente il conflitto con Cristobal. Intanto, verranno affrontate anche le vicende di Maria, sopraffatta dai sentimenti che prova per Samuel. La cameriera crollerà dopo una notte di festa in cui si ubriacherà. I postumi della sbornia si faranno sentire, e Fernández dovrà ascoltare la ramanzina dei suoi colleghi, Teresa e Lope, che le ricorderanno le condizioni in cui è rientrata a palazzo. Samuel, nel frattempo, si prenderà cura di Maria e il suo gesto premuroso rafforzerà il loro legame.

Vera e Lope fanno pace, ma poi si lasciano

Verranno affrontate le vicende di Vera e Lope. Si riconcilieranno, ma i problemi familiari continueranno a rappresentare un ostacolo.

Vera sarà angosciata per non essere riuscita a riappacificarsi con la sua famiglia, mentre Lope tenterà di riavvicinarsi a lei. In seguito, Vera prenderà una decisione drastica e lascerà Lope. Intanto, verrà fatta luce sul delitto di Jana, con nuovi risvolti nella vicenda. Lorenzo De La Mata accuserà Leocadia di essere l’assassina della moglie di Manuel. La donna, dal canto suo, ricorderà quanto accaduto la notte del delitto, rivelando così l’identità della persona che si è macchiata del crimine. Le anticipazioni della soap non rivelano ancora se l’assassina sia davvero Leocadia o qualcun altro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana è tornata a La Promessa

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana è tornata alla tenuta dopo aver trascorso alcuni giorni a casa del medico presso cui aveva lavorato in passato.

Manuel è stato felice di riabbracciare la sua fidanzata, ma Jana ha imposto le sue condizioni alla marchesa. Per lei è fondamentale non rinunciare alle amicizie instaurate a palazzo con gli ex colleghi della servitù, e non intende rispettare il divieto imposto da Cruz. Spazio anche alle vicende di Maria, che ha baciato padre Samuel.