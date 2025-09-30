Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano due importanti assenze a palazzo. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Pia verrà allontanata dalla tenuta, gettando Ricardo nello sconforto più profondo. Nella stessa situazione si troverà anche Adriano, turbato dalla partenza di Catalina. Nel frattempo, Petra desterà preoccupazione per le sue condizioni di salute, poiché tutti penseranno che sia morta.

Ricardo disperato dopo che Pia è stata cacciata da La Promessa

Ricardo vivrà momenti di profonda angoscia e disperazione per l'assenza di Pia , allontanata da La Promessa.

Il maggiordomo troverà conforto nei suoi colleghi e nutrirà la speranza che Alonso riesca a farla tornare a palazzo. Nel frattempo, Cristobal si rivolgerà a Leocadia, sentendosi privato della propria autorità dal marchese. Il ritorno di Pia alla tenuta si rivelerà più difficile del previsto, e Leocadia finirà per interferire nella vicenda. In parallelo, Ricardo implorerà Cristobal di favorire il ritorno della cameriera, ma capirà presto di non avere più alcun potere per realizzare il suo desiderio.

Catalina cacciata da La Promessa, Petra è in gravi condizioni

Nel frattempo, la situazione di Catalina provocherà grande sconforto: la sua espulsione da La Promessa lascerà la famiglia De Lujan affranta, mentre Adriano sarà profondamente colpito dall'assenza della moglie.

Martina cercherà di scoprire le vere ragioni che hanno spinto sua cugina ad abbandonare la tenuta, lasciando il marito e i loro due figli. Adriano, convinto che sia giusto andarsene con i bambini, verrà persuaso da Martina a riconsiderare la sua decisione. Parallelamente, Petra si troverà in condizioni di salute critiche e rifiuterà persino il cibo. Il suo stato peggiorerà progressivamente, e nemmeno l'intervento di Maria riuscirà a migliorarle la situazione. Un episodio drammatico sconvolgerà la servitù: Petra non si presenterà al lavoro, generando timori e ipotesi inquietanti. Tutti penseranno che sia morta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Manuel e Jana si sono sposati

Nelle precedenti puntate della soap trasmessa su Rete 4, Manuel e Jana si sono sposati, celebrando il loro matrimonio insieme alla servitù.

Pochi giorni dopo, la coppia ha annunciato la partenza per il viaggio di nozze, lasciando Cruz profondamente turbata dalla notizia. Curro e Catalina, invece, hanno sostenuto con convinzione la scelta degli sposi. Parallelamente, Teresa, Lope, Marcelo e Vera hanno proseguito le indagini sulla misteriosa stanza scoperta dietro la camera da letto di Cruz. Per Catalina, invece, si è verificata un'improvvisa emorragia che ha messo seriamente a rischio la sua gravidanza.