Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano due allontanamenti forzati dalla tenuta della famiglia De Lujan.

Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Pia e Catalina verranno cacciate da palazzo. La prima sarà costretta a trasferirsi ad Aranjuez, separata dal piccolo Diego, mentre la seconda dovrà lasciare la dimora senza il marito Adriano e senza i gemelli.

Pia è costretta a lasciare La Promessa

Pia vivrà a La Promessa con il piccolo Diego, ma la decisione della cameriera di portare il bambino a palazzo la metterà a rischio. Pia infatti verrà retrocessa, costretta a occuparsi dei lavori più duri: la cosa non passerà inosservata agli occhi di Samuel, che sarà profondamente turbato nel vederla così affaticata.

Ci saranno dure conseguenze per la cameriera, che riceverà poi una notizia devastante: dovrà andarsene e verrà trasferita ad Aranjuez. L'evento turberà non poco Pia, sconvolta di fronte alla comunicazione di Cristobal, il maggiordomo.

Catalina viene cacciata da La Promessa

Anche Catalina vivrà dei momenti di smarrimento, in cui sarà confusa e incapace di ragionare. A peggiorare la sua condizione psicologica arriverà una visita inaspettata che la metterà a dura prova: il barone Valladares la minaccerà.

Catalina scoprirà di essere costretta a lasciare La Promessa, e non sarà tutto, perché verrà a sapere che dovrà andarsene senza suo marito Adriano e senza i piccoli gemelli. La sorella di Manuel rifiuterà categoricamente la proposta e non si arrenderà alla volontà del barone.

Quest’ultimo, però, la minaccerà nuovamente, mettendo anche a rischio l’incolumità dei suoi figli.

Catalina, vedendo compromessa la sicurezza dei gemelli, avrà paura e deciderà quindi di partire. Adriano, dal canto suo, non accetterà la decisione della moglie, così come gli altri inquilini del palazzo, che resteranno interdetti di fronte alla scelta della figlia di Alonso.

Le anticipazioni annunciano però un colpo di scena che potrebbe cambiare la situazione: alla tenuta arriverà una lettera, il cui mittente e contenuto non sono ancora stati rivelati.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Leocadia ha scoperto le umili origini di Jana

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Leocadia ha avuto una conversazione con Jana, mettendola al corrente di essere a conoscenza delle sue umili origini.

Nel frattempo, padre Samuel ha iniziato a organizzare il matrimonio di Manuel e Jana come deciso dall’erede del marchesato. Spazio anche alle vicende di Martina, che ha lasciato la tenuta con Julia senza essere a conoscenza del fatto che suo cugino si sarebbe sposato dopo pochi giorni.