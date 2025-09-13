Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nel corso della stagione autunnale si assisterà alla drammatica morte di Jana.

La moglie di Manuel verrà freddata con un colpo di arma da fuoco che si rivelerà fatale e non le darà via di scampo anche se, il suo decesso, sarà avvolto nel mistero.

Solo nel corso delle settimane successive si arriverà a scoprire tutta la verità: grazie a un flashback si scoprirà che è stata Leocadia a togliere la vita all'ex domestica del palazzo.

Anticipazioni spagnole La Promessa: la verità su chi ha tolto la vita a Jana

La morte di Jana sarà al centro degli episodi della quarta stagione de La Promessa, attualmente in onda con buon successo su Rete 4.

La compagna di Manuel perderà la vita dopo che qualcuno farà partire un colpo di arma da fuoco all'interno del palazzo, che prenderà in pieno l'ex domestica.

Jana, dopo essersi ritrovata sospesa per giorni tra la vita e la morte, esalerà l'ultimo respiro.

Un addio straziante in primis per Manuel, il quale si metterà subito alla ricerca della verità su quanto è accaduto: le colpe ricadranno su Cruz, dato che un bottone della sua veste verrà ritrovato proprio sul luogo del delitto.

La marchesa, quindi, verrà portata in prigione anche se continuerà a urlare a gran voce la sua innocenza.

La rivelazione di Leocadia sull'omicidio di Jana

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che la verità verrà a galla nel corso delle settimane successive: grazie a un flashback si assisterà alla scena del discorso di Leocadia a Jana, poco prima che avvenga il terribile omicidio.

La donna confesserà di essere lei la responsabile delle morti di Carmen, prima moglie di Alonso e Dolores, la mamma di Jana: in entrambi i casi ha agito per conto di Cruz.

Tuttavia, adesso, Leocadia nutre un profondo risentimento nei confronti della marchesa e vuole fargliela pagare per i crimini che le ha commissionato e dai quali non ha ottenuto alcun vantaggio: per tale motivo deciderà di assassinare Jana, con l'intento di far ricadere poi le colpe proprio su Cruz.

Da qui la decisione di porre un bottone dell'abito di Cruz sul pavimento, accanto al corpo di Jana, così da incastrarla subito.

La soap opera La Promessa continua a brillare negli ascolti di Rete 4

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con la soap anche con il cambio programmazione e lo slittamento alle 19:50 sta registrando ottimi ascolti su Rete 4.

La media della serie spagnola si aggira sempre sugli 800 mila spettatori al giorno, pari a uno share compreso tra il 5 e il 6%.

Numeri importanti anche per le repliche trasmesse nella fascia mattutina, seguite da una media di circa 200 mila spettatori al giorno.