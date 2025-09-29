Nelle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4, Jana Exposito, dopo aver indagato sulla stanza segreta trovata alla tenuta, riuscirà a ricostruire i fatti che hanno portato alla morte di Tomas. La giovane confiderà a Curro di aver capito che il fratello maggiore di Manuel è stato ucciso da Cruz con un tagliacarte.

Jana indaga sul tappeto sporco di sangue trovato nella stanza segreta

Jana entrerà in una stanza segreta dove, diverso tempo prima, sua madre Dolores era stata nascosta in seguito alla nascita di Curro. La donna chiederà a Ramona una delucidazione dopo aver trovato un tappeto sporco di sangue.

Jana e Pia crederanno che il sangue non appartenga a Dolores perché era stata assassinata da alcuni uomini all'esterno della tenuta.

Jana sospetterà quindi che il tappeto fosse stato utilizzato per trasportare il corpo senza vita di Tomas. La giovane sarà convinta del coinvolgimento di Cruz nel delitto poiché era l'unica a poter accedere alla stanza segreta grazie a un meccanismo nel caminetto.

Jana dice a Curro che Cruz ha ucciso Tomas

Jana farà presente a Curro che Tomas l'aveva trovata a curiosare nella biblioteca quando aveva fatto il suo arrivo a La Promessa.

Il pubblico, a questo punto, scoprirà che il giovane gli aveva promesso di aiutarla a trovare gli assassini della madre Dolores e i rapitori del fratello, nonostante le sue nozze appena celebrate con Jimena De Los Infantes.

Durante il confronto, Jana spiegherà a Curro che il marchesino era riuscito a introdursi nella camera di Cruz tramite il passaggio segreto, per poi scontrarsi con lei. È proprio durante questa lite che la marchesa aveva ucciso Tomas con un tagliacarte.

Jana aggiungerà che Petra aveva aiutato Cruz a trasportare il corpo senza vita del giovane nell'atrio, dove poi era stato trovato dai parenti. Curro crederà alle parole della sorella, anche se sottolineerà che tale versione potrebbe mettere Alonso e Manuel in una scomoda molto situazione.

Un riepilogo: il medico ha informato Alonso che Catalina aspetta due gemelli

Nelle ultime puntate de La Promessa, andate in onda a fine settembre su Rete 4, Catalina ha avuto una minaccia d'aborto che ha fatto preoccupare i suoi familiari.

Il medico ha informato Alonso che sua figlia attende due gemelli e quindi deve osservare il riposo più assoluto per portare avanti la gravidanza.

Nel frattempo, Petra ha provato a convincere Santos a cercare la verità su sua madre Ana. Infine Jana e Manuel hanno incontrato una coppia di anziani dopo essere rimasti fermi con l'auto.