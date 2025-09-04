Jana confiderà a Manuel i suoi timori nella puntata de La Promessa di mercoledì 10 settembre: "Temo di non essere adatta a te".

Le anticipazioni rivelano che Jana si sentirà in colpa perché Manuel si schiererà contro Cruz per difenderla. Il marchesino le assicurerà che sarà sempre al suo fianco, anche se ama molto sua madre.

Il confronto tra Cruz e Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al suo ritorno Jana detterà le sue regole a Cruz: "Non rinuncio ai miei amici". La ragazza, in cambio, si dirà disposta ad accettare un finto passato per lei e si impegnerà a diventare la signora che la marchesa desidera per suo figlio.

Cruz sarà molto infastidita dall'atteggiamento sicuro di Jana, ma non potrà fare altro che accettare le sue condizioni pur di non perdere Manuel. Appena sarà da sola con il figlio, la marchesa si lamenterà con lui per le pretese di Jana. Il marchesino, quando saprà che la ragazza ha chiesto solamente di restare in contatto con i suoi amici, proverà a far capire a Cruz che ha sbagliato. Jana andrà nello studio di Manuel per sapere cosa gli ha raccontato sua madre della loro discussione, assicurandolo di essere stata sempre rispettosa con Cruz e Manuel non avrà nessun dubbio a riguardo: "Mia madre non ha giustificazioni. La conosco".

Manuel dalla parte di Jana

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 10 settembre, Jana spiegherà a Manuel che potrebbe accettare qualsiasi condizione, ma non rinunciare ai suoi ex colleghi.

"Io amo mia madre", dirà Manuel, "Ma questo non significa che debba farmi manipolare da lei". Jana si renderà conto che il suo fidanzato si trova in una posizione scomoda e si scuserà per questo, ma lui non sembrerà affatto dispiaciuto. "Niente di quello che dice mia madre potrebbe allontanarmi da te", dirà a Jana che gli esporrà le sue paure. "Temo che alla fine ti accorga che non sono adatta a te", dirà a Manuel che la rassicurerà. Il marchesino prometterà di essere sempre dalla parte di Jana e non avrà nessun problema se lei sarà amica della servitù.

Il ritorno di Jana e la rabbia di Cruz

Nelle puntate precedenti, Jana ha fatto ritorno a La Promessa con nuovi propositi. La ragazza si è subito scusata con Manuel per la sua fuga e dopo di lui ha salutato Curro.

Jana è corsa in cucina a riabbracciare tutti i suoi amici, andando contro le regole imposte dalla marchesa. L'idea di Jana è non sottostare più alle condizioni di Cruz, tanto che la marchesa è stata l'ultima persona che ha voluto incontrare. L'atteggiamento di Jana non piace affatto a Cruz e Alonso, che da lei si aspettavano delle scuse prima di rientrare al palazzo. La marchesa, tuttavia, adesso sta pensando a come fare per non perdere Manuel quindi deve stare molto attenta a ogni sua mossa. La signora Ros, che era una sua complice, è partita e adesso Cruz non sa come organizzarsi per mettere in difficoltà Jana prima del matrimonio.