Martina e Julia lasceranno La Promessa nella puntata di giovedì 11 settembre: le due ragazza avranno intenzione di dimenticare le prepotenze di José e sfuggire al suo controllo.

Le anticipazioni rivelano che Martina chiederà a Alonso di poter andare a stare per un po' di tempo a casa di Julia, che le ha offerto ospitalità per ricambiare il soggiorno al palazzo. Julia dirà addio a Curro e dopo averlo ringraziato di tutto, in lacrime gli esprimerà il suo profondo affetto.

Martina si sentirà in pericolo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro e Julia parleranno con Martina.

Dopo essere arrivato alle mani con José Juan, Curro rivelerà a Martina che l'ex soldato ha tentato di toglierle la vita. Per la ragazza, si tratterà di una rivelazione sconvolgente: Martina rimprovererà Curro per non aver denunciato il fatto alle autorità. Julia rassicurerà la sua amica, dicendole che José non si farà più vedere alla tenuta, ma lei non riuscirà a tranquillizzarsi. Per risolvere al meglio la questione, Curro suggerirà a Martina di allontanarsi per un po' da La Promessa e Julia la aiuterà in questo. La ragazza offrirà ospitalità alla sua amica, ma prima bisognerà parlare con Cruz e Alonso della sua partenza. Martina spiegherà ai suoi zii di avere bisogno di staccare la spina e che Julia vuole ricambiare l'ospitalità ricevuta al palazzo dei marchesi.

Alonso si prenderà un po' di tempo per riflettere, ma poi deciderà di dare il permesso a Martina. Julia e la sua amica andranno a parlare con il marchese che le farà accomodare per salutarle. "Il mio soggiorno a La Promessa è stato bello come un sogno", dirà Julia ringraziando per l'ospitalità.

L'addio di Julia a Curro

Nella puntata de La Promessa di giovedì 11 settembre, Lorenzo non risparmierà le sue frecciatine a Julia, invitandola a lasciare il palazzo quanto prima. Anche per Curro arriverà il momento dell'addio a Julia. In questa occasione, la ragazza ringrazierà il signorino per essere stato accanto al suo amato Paco in guerra. "Sei un ragazzo nobile e buono", sussurrerà tra le lacrime.

"Per te provo un sincero affetto e stima". Curro ricambierà i sentimenti della ragazza che, prima di andare via, gli dirà che avrebbe tanto voluto per loro un finale diverso. Dall'espressione di Julia, trasparirà un sentimento che va ben oltre l'affetto fraterno di cui aveva parlato poco prima.

La follia di José Juan contro Martina

Nelle puntate precedenti, Curro e Julia si sono rifiutati di sposarsi e questo ha fatto infuriare José Juan. Quest'ultimo, infatti, sperava di avere un grosso tornaconto economico dalle nozze e non ha accettato facilmente la sconfitta. José Juan ha continuato ad imporre la sua volontà su Julia fino a quando Curro non lo ha cacciato dal palazzo. A quel punto, José ha imbracciato il fucile e lo ha puntato contro Martina, premendo il grilletto.

La cugina di Manuel si è trovata, suo malgrado, coinvolta in questa vicenda perché José crede che Curro si sia opposto alle nozze per amore nei suoi confronti. A salvare la situazione è stata Julia che appena ha capito le intenzioni di José ha deviato con una spinta la traiettoria del proiettile, evitando la tragedia.