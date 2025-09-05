Catalina confiderà a Manuel che il padre di suo figlio è Adriano nella puntata de La Promessa di giovedì 11 settembre: il marchesino darà il suo totale appoggio a sua sorella.

Le anticipazioni rivelano che Manuel prometterà a Catalina che non farà parola con nessuno su quanto si sono detti. Nel frattempo, Maria continuerà ad impegnarsi nella missione per aiutare i poveri, ma Samuel sarà distante da lei.

Catalina affronterà Alonso ma non gli dirà tutto

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina, messa alle strette da Alonso rivelerà che il padre di suo figlio non è Pelayo.

La ragazza non aggiungerà altro e non vorrà dire a suo padre con chi ha concepito quel bambino, tanto che Alonso dubiterà della sua affermazione. Il marchese penserà che Catalina abbia inventato quella bugia per proteggere Pelayo dalle sue responsabilità. L'indomani, la ragazza parlerà con Manuel che le darà tutto il suo appoggio e durante la conversazione lui capirà che il padre del bambino è Adriano. Catalina non potrà fare altro che confermare, ma chiederà a suo fratello la massima discrezione. Manuel ricorderà il mezzadro come un uomo gradevole e consiglierà a Catalina di dirgli la verità. "Ha diritto di sapere che diventerà padre", dirà Manuel, ma la ragazza gli ricorderà che Adriano non potrebbe comunque occuparsi del bambino e sarebbe una sofferenza inutile.

Samuel proverà a tenersi distante da Maria

Nella puntata de La Promessa di giovedì 11 settembre, Manuel paragonerà la storia tra Catalina e Adriano alla sua con Jana. La ragazza, però, lo fermerà subito e chiarirà che lei non prova sentimenti per Adriano. A quel punto, Manuel prometterà a sua sorella che tutto quello che si sono detti resterà un segreto tra loro. Nel frattempo, Maria cercherà di raccogliere quanto più possibile per aiutare i poveri del villaggio. La ragazza si impegnerà molto nella sua missione, mentre Samuel proverà a mantenere le distanze da lei. Dopo il bacio con Maria, infatti, il parroco avrà timore di ricadere nel peccato. Samuel accetterà i doni di Maria, ma lei gli chiederà di accompagnarlo al villaggio.

Lui proverà ad accampare scuse per andarci da solo, ma l'insistenza della ragazza alla fine lo farà cedere.

Le rigide imposizioni di Alonso e la difficoltà di Catalina

Nelle puntate precedenti, Alonso ha messo Catalina alle strette. Il marchese ha imposto due possibilità a sua figlia: costringere Pelayo a prendersi le sue responsabilità e sposarla o accettare un marito imposto dalla famiglia. La ragazza non ha detto a suo padre che ha scoperto che Pelayo tramava alle sue spalle con Cruz, ma non ha potuto accettare nessuna delle due strade indicate da Alonso. Catalina ha espresso il desiderio di crescere suo figlio da sola, senza l'aiuto di nessun uomo e il marchese non ha potuto appoggiarla. Manuel, in questa occasione, si è schierato dalla parte di suo padre per far capire a Catalina che, a prescindere dal buon nome della famiglia, non è pensabile diventare madre senza un uomo accanto.