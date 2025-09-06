Ricardo deluderà Pia ammettendo di aver mentito a tutti sulla morte della moglie, nella puntata de La Promessa di venerdì 12 settembre: "Mia moglie è viva, ci abbandonò".

Le anticipazioni rivelano che per Pia sarà un duro colpo, ma le lacrime di Ricardo non le impediranno di rimproverarlo. L'uomo supplicherà Pia di comprendere il suo dolore e le ragioni per cui ha mentito a Santos. Petra, invece, non avrà pietà e lo metterà alle strette, intimandogli di parlare subito con suo figlio, altrimenti sarà lei a farlo.

Ricardo non se la sentirà più di mentire a Pia

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che arriverà il momento della verità per Pia. Petra sarà sempre più insistente con le sue frecciatine e Pia inizierà a dubitare seriamente del suo amato. Tutto avrà inizio quando Petra rivelerà a Pia che Ricardo è un uomo sposato e che sua moglie non è morta come ha raccontato a tutti. All'inizio, la cameriera personale di Cruz penserà all'ennesima provocazione della governante. Petra, tuttavia, non si arrenderà e continuerà a insistere, tanto che Pia si convincerà del fatto che Ricardo le abbia mentito. La donna andrà ad affrontare il padre di Santos, che si difenderà con forza, ribadendo che sua moglie non c'è più e che le illazioni di Petra sono solo un modo per ferirli.

Poi, però, di fronte alla richiesta di Pia di essere sincero, l'uomo cederà. "Dimmi, guardandomi negli occhi, che tua moglie è morta", dirà la donna. Ricardo non se la sentirà di mentirle ancora e scoppierà a piangere: "Non posso".

L'ultimatum di Petra metterà in difficoltà Ricardo

Nella puntata de La Promessa di venerdì 12 settembre, Ricardo ammetterà che Petra aveva ragione. "Mia moglie è viva, ci abbandonò", dirà il maggiordomo deludendo le aspettative di Pia. In lacrime, la donna scoprirà che l'uomo che ama ha mentito a lei e anche a suo figlio per anni. Ricardo continuerà a giustificarsi: "Il dolore è stato così grande che ho pensato che per Santos sarebbe stato meglio credere che sua madre non ci fosse più".

Il maggiordomo chiederà a Pia di comprendere quanto ha sofferto a causa del suo passato. Più tardi, Petra metterà alle strette Ricardo: "O dici la verità a Santos o lo farò io". La donna darà pochi giorni di tempo al maggiordomo per essere sincero fino in fondo con suo figlio. Ricardo si sentirà in forte difficoltà, ma non potrà in alcun modo far cambiare idea a Petra.

Cruz ha mantenuto la sua promessa

Nelle puntate precedenti, Petra ha promesso a Santos che lo avrebbe aiutato a scoprire la verità sulla morte di sua madre. Il ragazzo è andato al paese in cui abitava e ha cercato invano la sua tomba: questo ha fatto pensare che ci fosse qualcosa di nascosto. Petra ha iniziato a sospettare che Ricardo avesse tolto la vita a sua moglie e ne avesse nascosto il corpo.

Non riuscendo a trovare risposte alle sue domande, la governante ha chiesto l'aiuto di Cruz, che si è data subito da fare. La marchesa ha rivelato a Petra quello che ha scoperto: la madre di Santos è viva e abita in un paese non lontano da lì. La governante ha preferito non parlare subito con il ragazzo perché pensa che questo compito spetti a Ricardo. Lui, però, non ha nessuna intenzione di parlare con suo figlio.