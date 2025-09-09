Manuel interromperà la colazione di Cruz per un annuncio che la lascerà senza parole, nella puntata de La Promessa di lunedì 15 settembre: "Io e Jana ci sposiamo tra tre giorni".

Le anticipazioni rivelano che Cruz sarà furiosa per la decisione di Manuel e proverà a fargli cambiare idea. Con l'aiuto di Alonso, cercherà di convincerlo che ci vorrà tempo per organizzare una cerimonia all’altezza della famiglia. Manuel, però, resterà fermo nella sua scelta e a sostenerlo ci sarà Leocadia, incantata dall’amore che unisce i due futuri sposi.

L'amara sorpresa di Manuel per Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel e Jana temeranno che Cruz possa escogitare un altro piano per far saltare le nozze. A questo proposito, il marchesino deciderà di prendere in contropiede sua madre e fare in modo che non le resti il tempo materiale per studiare una delle sue mosse. Manuel si recherà in salotto e interromperà la colazione di Cruz, Alonso, Lorenzo e Leocadia. "Io e Jana ci sposiamo tra tre giorni", dirà sorprendendo sua madre. "Che bella notizia", dirà Leocadia emozionata, mentre i marchesi non saranno affatto felici per questa decisione. "Come pensi di organizzare tutto in pochi giorni?", chiederà la marchesa, "Spero sia uno scherzo".

Cruz spiegherà che Jana non è ancora pronta e poi bisognerà prima dare una festa di fidanzamento. Manuel assicurerà alla madre che non aspetterà un giorno di più e don Samuel ha già confermato la sua presenza agli sposi. Leocadia sottolineerà il grande amore che Manuel dimostra di provare per Jana e sarà incantata da tutto questo. "Vogliamo evitare errori commessi in passato", dirà il marchesino.

La gioia di Leocadia e la determinazione di Manuel

Nella puntata de La Promessa di lunedì 15 settembre, Jana e Manuel avranno dalla loro parte Leocadia, ma i marchesi si opporranno con forza a un matrimonio così frettoloso. Alonso ricorderà al figlio che lui è il futuro marchese e bisognerà organizzare tutto nei dettagli.

Manuel non si lascerà coinvolgere dalle parole dei suoi genitori, soprattutto perché Leocadia si impegnerà in prima persona ad aiutare nei preparativi. Quando sarà da sola con suo figlio, Cruz assicurerà a Manuel che non ha intenzione di remare contro di lui e Jana: "Voglio solo che tu sia felice". Nel frattempo, Jana dirà ai suoi amici della servitù che saranno invitati tutti alle sue nozze con Manuel.

Il ritorno di Jana e l'ultimo trucco di Cruz

Nelle puntate precedenti, Jana è tornata a La Promessa e Cruz l'ha rimproverata per la sua fuga. La marchesa ha fatto notare a sua nuora che le ha fatto fare una pessima figura per la festa di fidanzamento che lei aveva organizzato e che è saltata a causa della sua assenza.

Jana non si è fidata delle parole di Cruz e ha iniziato a indagare sugli inviti alla festa. I sospetti della ragazza si sono rivelati fondati: gli inviti erano ancora nel cassetto di Petra e quindi non erano mai stati spediti. Jana ha chiesto spiegazioni a Cruz porgendole tutte le buste con i nomi degli invitati. La marchesa si è salvata grazie a Petra che ha inventato una scusa: la governante ha detto che quegli inviti erano errati e ne ha scritti altri. La motivazione di Petra ha tolto Cruz dall'imbarazzo, ma Jana e Manuel non sono convinti della sua buona fede e sono corsi ai ripari.