Pia leggerà a Ricardo la lettera che sua moglie gli ha lasciato anni prima nella puntata de La Promessa di lunedì 15 settembre: "Sono incinta di Juan Antonio".

Le anticipazioni rivelano che Ricardo farà leggere a Pia le parole di addio di sua moglie perché lui non ne avrà il coraggio. L'uomo apprenderà solo in quel momento che la donna ha abbondonato la famiglia per andare con suo cognato da cui aspettava un figlio.

Ricardo si farà coraggio con Pia

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Ricardo dirà a Pia che sua moglie è viva e ha mentito a tutti.

Per la donna sarà una grande delusione, ma il maggiordomo riuscirà a farle capire la sua sofferenza. Dopo aver riflettuto sul suo passato, Ricardo chiamerà Pia per spiegarle bene come sono andate le cose con la madre di Santos. L'uomo, in lacrime, spiegherà che sua moglie ha lasciato lui e il bambino con una lettera che lui non ha mai avuto il coraggio di aprire. Pia incoraggerà Ricardo e gli dirà che è arrivato il momento di affrontare il passato e lei gli starà accanto. L'uomo chiederà alla sua amata di leggere al suo posto le parole di sua moglie e Pia non si tirerà indietro. "So che sto distruggendo le vostre vite", leggerà la donna, "Ma non posso ingannare me stessa e voi". Ricardo ascolterà molto attentamente, ripensando ai momenti terribili in cui ha perso sua moglie.

"Mi sono innamorata di Juan Antonio", continuerà Pia, "E sono incinta di lui". Ricardo sarà sconvolto sapendo che la donna che amava è andata via con suo cognato e ha abbandonato Santos quando era ancora un bambino.

Cruz sulle spine per il matrimonio imminente di Manuel

Nella puntata de La Promessa di lunedì 15 settembre, Pia farà coraggio a Ricardo, ma per lui non sarà affatto facile fare pace con il passato. Le parole di addio che le ha scritto sua moglie molti anni prima, feriranno ancora Ricardo anche se a leggerle sarà la sua amata. "Vado via serena perché so che sarai un buon padre per Santos", leggerà Pia mentre prenderà la mano di Ricardo che scoppierà a piangere. Nel frattempo, Cruz avrà un diavolo per capello a causa di Manuel che le dirà che lui e Jana si sposeranno fra tre giorni.

Alonso si convincerà che non resta che assecondare il marchesino per quanto folle sia la sua idea, ma Cruz non riuscirà a rassegnarsi, soprattutto quando apprenderà che Jana vuole invitare tutta la servitù alla cerimonia.

Petra ha messo alle strette Ricardo

Nelle puntate precedenti, Petra ha saputo da Cruz che la madre di Santos è viva. La governante ha iniziato a punzecchiare Pia per la sua relazione con Ricardo, dicendole sempre più insistentemente che l'uomo è sposato. Le continue illazioni di Petra hanno fatto esitare Pia che ha chiesto apertamente al maggiordomo di dirle la verità su sua moglie. Lui all'inizio ha esitato ma poi ha dovuto ammettere che Petra ha ragione. Santos è ancora all'oscuro di tutto, perché la governante vuole che sia suo padre a raccontargli come sono andate le cose.

Ricardo non ha intenzione di parlare con suo figlio, ma Petra è stata chiara: "O gli parli tu o lo faccio io". Il ricatto della governante non lascia scelta al maggiordomo, ma lui teme troppo la reazione di Santos.