Petra rinchiuderà don Samuel nello studio di Manuel proprio il giorno delle nozze con Jana, nella puntata de La Promessa in onda sabato 20 settembre. A Cruz torneranno così il sorriso e la speranza di far saltare il matrimonio.

Le anticipazioni rivelano che Cruz, nel giorno delle nozze, sarà molto triste. "Mi sento come Maria Antonietta prima della ghigliottina", confesserà a Petra. Quest'ultima, però, coglierà al volo un'occasione d'oro per trattenere don Samuel al palazzo e impedirgli di raggiungere l'altare.

Alonso darà il suo appoggio a Manuel il giorno delle nozze

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che arriverà il tanto atteso giorno delle nozze per Jana e Manuel. I due sposi saranno molto emozionati e prima di recarsi alla cerimonia ripercorreranno la loro storia d'amore con le persone a loro più care. Jana ricorderà con Maria tutti gli ostacoli superati per amare Manuel liberamente, mentre Manuel si emozionerà con Curro e con suo padre. Alonso, dopo aver osteggiato queste nozze, darà a suo figlio tutto il suo appoggio perché riconoscerà il grande amore che lo lega a Jana. Cruz, invece, finirà di prepararsi e non sarà affatto di buon umore. A farle tornare il sorriso ci penserà Petra, che metterà in atto un piano per la sua signora.

Cruz confiderà alla governante che per lei è un giorno davvero difficile da sostenere. "Mi sento come Maria Antonietta prima della ghigliottina", dirà la marchesa, ormai rassegnata all'inevitabile matrimonio. Petra, però, le dirà che non tutto è perduto. "Il prete che dovrà celebrare la messa potrebbe avere avuto un grosso problema", dirà con un sorriso sarcastico.

L'ultimo tentativo di Petra e Cruz

Nella puntata de La Promessa di sabato 20 settembre, Petra spiegherà a Cruz che ha escogitato un modo geniale per fermare le nozze. Le spiegherà che don Samuel era nello studio di Manuel con Maria quando lei è passata e ha chiuso a chiave la porta. "Nessuno li sentirà urlare", dirà Petra, soddisfatta, a Cruz che all'improvviso ritroverà il buonumore e ringrazierà la governante.

"Ho solo approfittato dell'occasione", dirà Petra, aggiungendo che tutti gli invitati si troveranno dall'altra parte del palazzo. "Il destino è dalla nostra parte", dirà Cruz invitando Petra ad andare a prepararsi per non perdere le nozze. Nel frattempo, Maria e don Samuel urleranno a squarciagola, ma nessuno ascolterà le loro richieste d'aiuto.

La fuga di Jana aveva illuso Cruz

Nelle scorse puntate, Cruz ha fatto di tutto per impedire le nozze tra Jana e Manuel. In un primo momento la marchesa ha adottato la linea dura, ma quando ha visto che in questo modo rischiava di perdere suo figlio ha giocato d'astuzia. Cruz ha accettato Jana in famiglia e le ha imposto di diventare una vera signora. A questo proposito la marchesa ha assunto un'istitutrice, ma più che educare Jana lo scopo è stato quello di farla scoraggiare.

Il piano di Cruz ha funzionato alla perfezione, perché la ragazza, stanca delle continue pressioni, ha deciso di lasciare La Promessa. La marchesa ha esultato troppo presto, perché Jana è tornata dopo qualche giorno, più decisa che mai a realizzare il suo grande sogno d'amore.