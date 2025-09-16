Nella puntata de La Promessa, in onda domenica 21 settembre, Cruz subito dopo le nozze si avvicinerà a Jana e la umilierà: "Resterai sempre una sguattera. Ti detesto, non sai quanto".

Le anticipazioni rivelano che Manuel e Jana coroneranno il loro sogno d'amore, ma Cruz non potrà mai accettare questo matrimonio. La marchesa fingerà felicità con suo figlio, ma appena ne avrà occasione esprimerà tutto il suo odio a Jana.

Jana e Manuel si sposeranno nonostante il piano di Petra e Cruz

Le anticipazioni de La Promessa di domenica 21 settembre annunciano che arriverà il grande giorno per Jana e Manuel.

Cruz proverà fino all'ultimo momento a rovinare la cerimonia e conterà su Petra che rinchiuderà don Samuel nello studio per impedirgli di arrivare all'altare. I tentativi della marchesa e della sua fedele governante, tuttavia, non fermeranno il parroco e Maria che riusciranno comunque ad uscire dallo studio forzando la porta. I due si recheranno di corsa all'altare e Jana e Manuel potranno finalmente sposarsi. L'ingresso della sposa in chiesa sarà accanto a Lorenzo che suo malgrado accontenterà il volere di Cruz facendole da cavaliere. I due sposi si diranno di sì e si prometteranno amore eterno sotto gli occhi infastiditi di Cruz che non potrà esprimere davvero il suo stato d'animo. La marchesa fingerà di essere felice per suo figlio, ma dentro di sé continuerà a covare rancore.

Alle nozze saranno presenti Romulo, Pia, Petra, Teresa e Maria in rappresentanza della servitù. Simona e Candela, nel frattempo, resteranno in cucina e non saranno certo felici per questa decisione di Cruz. Appena usciti dalla chiesa, Jana e Manuel riceveranno gli auguri della marchesa che dirà a suo figlio di amarlo incondizionatamente: "Se tu sei felice sono felice anch'io", dirà Cruz recitando la parte della madre commossa e pronta a tutto per suo figlio.

Gli auguri falsi di Cruz a Jana e Manuel

Nella puntata de La Promessa di domenica 21 settembre, il fotografo chiamerà Manuel. Jana resterà da sola un momento con Cruz, davanti alla chiesa. La marchesa fingerà di avvicinarsi a sua nuora per congratularsi con lei e le donerà una rosa, ma le dirà cosa pensa davvero.

"Per me resterai sempre una sguattera", dirà Cruz sorridendo per non dare nell'occhio, "Ti detesto, Jana, non sai quanto". La sposa si sentirà umiliata dalle parole della marchesa e appena avrà modo di parlare con Leocadia si sfogherà con lei. Manuel, ignaro di tutto, farà un discorso molto commovente a tutti gli invitati, ripercorrendo la sua grande storia d'amore con Jana. "Da oggi saremo una persona sola", dirà, "Lei mi ha cambiato la vita e io la amo con tutto me stesso". La felicità del marchesino farà emozionare tutti.

Manuel e Jana: una grande e contrastata storia d'amore

La storia d'amore di Manuel e Jana è stata al centro delle trame dall'inizio de La Promessa. I due ragazzi si sono conosciuti nella prima puntata e da allora è nato un legame speciale che è cresciuto giorno dopo giorno.

In un primo momento entrambi hanno tentato di respingere la forte attrazione, ma alla fine si sono lasciati andare a questo sentimento, stando bene attenti a tenerlo nascosto a tutti. Manuel ha dovuto sposare Jimena per aiutare la sua famiglia e per un breve periodo lui e Jana sono stati lontani. L'amore, però, è stato più forte di tutto e alla fine Manuel ha deciso di uscire allo scoperto, gridando il suo amore a tutta la famiglia. Per Cruz e Alonso è stato sconvolgente e inaccettabile, ma il marchese a un passo dalle nozze ha dato il suo appoggio a Manuel. La marchesa, invece, come ha detto a Jana, non accetterà mai questo amore.