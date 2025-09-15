Romulo si giustificherà con Cruz sul ritorno di Leocadia nelle puntate de La Promessa dal 22 al 28 settembre: "Non ho potuto toglierle la vita perché era incinta", dirà riferendosi a molti anni prima.

Le anticipazioni rivelano che Cruz rimprovererà duramente il maggiordomo di cui si fidava ciecamente e che le aveva giurato che Leocadia non era più in vita. Lui le spiegherà che la signora gli aveva promesso che sarebbe partita per sempre. Nel frattempo, per Santos arriverà tutta la verità su sua madre e sarà furioso.

Cosa c'entra Romulo con Leocadia?

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che emergerà la verità su Leocadia. Cruz, infatti, convocherà Romulo per parlare del passato, quando lei gli aveva commissionato l'omicidio della sua amica. "Pensavo che Leocadia le avesse spiegato tutto", dirà il maggiordomo alla marchesa che invece esigerà direttamente da lui delle motivazioni alle sue menzogne. "Mi avevi detto che era morta", rimprovererà Cruz, "Invece è qui". Romulo sarà molto dispiaciuto e chiederà alla marchesa comprensione, ma lei gli chiederà di spiegarle nel dettaglio cosa è accaduta anni fa, quando avrebbe dovuto togliere la vita a Leocadia. "Io ero un uomo molto diverso", dirà Romulo, "E ho accettato di compiere l'omicidio per guadagnarmi la sua fiducia".

Cruz inizierà ad agitarsi e inviterà il maggiordomo ad arrivare subito al punto. "Quando mi sono trovato di fronte a Leocadia non ho potuto toglierle la vita", dirà Romulo, "Perché lei era incinta". Cruz sarà molto sorpresa dalle parole del maggiordomo che le spiegherà che Leocadia lo supplicò di risparmiarle la vita per il bambino che aveva in grembo. "Non solo mi hai disobbedito, ma mi hai anche mentito", dirà Cruz a Romulo che continuerà il suo racconto. "Leocadia mi giurò che sarebbe sparita per sempre dalla Spagna", dirà il maggiordomo, certo che la signora avrebbe mantenuto la sua promessa. Cruz esprimerà a Romulo tutta la sua profonda delusione e gli chiederà di lasciarla sola.

Santos apprenderà la verità su sua madre

Nelle puntate de La Promessa dal 22 al 28 settembre , Santos sarà al centro delle trame. Come aveva già anticipato a Ricardo, Petra parlerà con il ragazzo perché suo padre non lo farà. La governante rivelerà a Santos che sua madre è viva e Ricardo gli ha mentito per anni. La reazione del ragazzo sarà furiosa anche con Petra, colpevole di non avergli detto sin da subito quello che aveva scoperto. Santos andrà ad affrontare Ricardo e con lui sarà molto duro: non gli lascerà spazio per alcuna spiegazione e l'uomo soffrirà molto per questo. A tentare di salvare la situazione sarà Pia che pur di aiutare Ricardo parlerà con Santos e gli dirà che sua madre ha abbandonato lui e suo padre perché era incinta di un altro uomo.

L'arrivo di Leocadia al palazzo di Cruz

Nelle puntate precedenti, Leocadia è arrivata a La Promessa e si è autoinvitata a trascorrere alla tenuta un lungo periodo. Cruz è rimasta sconvolta nel vedere la sua vecchia amica, perché la credeva morta e perché con lei ha dei conti in sospeso da molti anni. La marchesa si è confidata con Petra, ma ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco per capire se Leocadia sapesse che lei voleva ucciderla. Nel frattempo, la nuova ospite si è sistemata al palazzo e ha stretta amicizia con Jana e Catalina. Leocadia ha capito subito che Jana non era una nobile come aveva raccontato Cruz e le ha confidato che neanche lei aveva un titolo nobiliare. A Catalina, invece, Leocadia ha raccontato che anche lei era incinta senza avere un marito e quindi sa come si sente. La donna sta cercando di guadagnarsi le simpatie degli abitanti del palazzo, probabilmente per colpire Cruz nel momento più opportuno.