Petra dirà tutta la verità a Santos nella puntata de La Promessa di lunedì 22 settembre: "Tua madre è viva": per il ragazzo sarà un colpo basso.

Le anticipazioni rivelano che Santos rimprovererà Petra per non avergli detto tutto subito, ma poi la comprenderà. Il ragazzo andrà ad affrontare Ricardo che proverà a spiegargli di aver agito per il suo bene, ma lui non gli crederà. "Ti odio", dirà a suo padre prima di voltargli le spalle e andare via.

La festa di Jana e Curro con la servitù

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana e Manuel coroneranno il loro sogno d'amore e diventeranno marito e moglie.

Cruz non potrà fare nulla per impedire le nozze e dovrà accettare Jana come nuora, anche se la umilierà per l'ultima volta. Appena tornarti al palazzo, gli sposi avranno un'altra sorpresa dura da digerire per la marchesa che tuttavia sarà stanca di reagire e lascerà suo figlio libero di fare quello che desidera. Visto che Jana non ha potuto invitare tutta la servitù al ricevimento come desiderava, ci sarà una festicciola con tutti i suoi amici per festeggiare il matrimonio con Manuel. Oltre a tutti gli ex colleghi di Jana, ci saranno anche Catalina e Curro a brindare con i novelli sposi. Alla festa ci sarà anche Pia che proverà a coinvolgere Santos in un ballo, ma lui non vorrà proprio saperne.

Petra preferirà non prendere parte ai festeggiamenti e convocherà Santos nel suo studio per parlargli di una cosa molto importante. Come aveva minacciato a Ricardo, visto che lui non parlerà con suo figlio lo farà lei. La governante accoglierà il ragazzo, convito che lei lo abbia chiamato per riferirle cosa succede alla festa. Petra, però, gli dirà che ha da rivelargli qualcosa di più importante dei festeggiamenti della servitù.

Santos furioso con Ricardo

Nella puntata de La Promessa di lunedì 22 settembre, Petra sarà molto chiara: "Devi conoscere tutta la verità su tua madre", inizierà. La governante aggiungerà che non gli ha parlato prima perché sperava che fosse Ricardo a dirgli cosa è accaduto.

"Tu madre è viva", dirà Petra emozionata, "Lo so io e lo sapeva tuo padre". Per Santos sarà un duro colpo e la sua reazione sarà furiosa, anche con la governante. Il ragazzo rimprovererà a Petra di non avergli detto tutto subito e lei lo pregherà di capirla. "Giuro che ti avrei detto tutto", dirà. Il ragazzo correrà da Ricardo e andrà ad affrontarlo duramente.

Il maggiordomo spiegherà al figlio che sua madre li ha abbandonati e lui ha preferito dirgli che era morta per non farlo soffrire. Ma Santos non crederà affatto alla versione di suo padre e gli dirà che se resta a La Promessa è solo per rispetto nei confronti di Petra. "Ti odio, papà", dirà Santos con rabbia prima di voltargli le spalle.

Cruz ha aiutato Petra e Santos

Nelle puntate precedenti, Petra ha saputo da Cruz che la madre di Santos è viva. La verità ha sconvolto la governante che però ha deciso di aspettare prima di parlare con il ragazzo. Petra aveva promesso a Santos che avrebbe trovato una risposta a tutte le sue domande, ma non avrebbe mai immaginato la verità. Santos sa che Ricardo gli sta nascondendo qualcosa, ma è convinto che sua madre sia morta in circostanze sospette e che suo padre sia ni qualche modo coinvolto in tutto questo. Ricardo ha saputo che Petra ha scoperto tutto, ma nonostante ciò non riesce a trovare il coraggio di parlare con Santos.