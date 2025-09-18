Catalina confiderà a Manuel che vuole andare via per colpa di sua madre nella puntata de La Promessa di martedì 23 settembre: "Pelayo aveva un accordo con Cruz".

Le anticipazioni rivelano che Catalina spiegherà a suo fratello che Cruz aveva ordinato a Pelayo di farla innamorare per portarla via dalla tenuta. Manuel sarà deluso e mortificato, ma comprenderà lo stato d'animo di sua sorella.

Cruz rifiuterà di tendere la mano a Catalina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel sarà molto preoccupato per Catalina. La ragazza, infatti, annuncerà che presto lascerà il palazzo per andare a stare dalla zia Clara.

Il marchesino proverà a far cambiare idea a sua sorella, ma non ci riuscirà. Certo che il motivo della partenza di Catalina sia il disprezzo di Cruz, Manuel andrà a parlare con sua madre.

Il ragazzo chiederà alla marchesa di convincere Catalina a restare al palazzo. Cruz a Manuel risponderà: "Penso che andare dalla zia Clara sia un'ottima idea. Ha una casa luminosa, tranquilla e frequentata dall'alta società andalusa". A quel punto il marchesino esclamerà: "Se tu le tendi la mano lei sicuramente cambierà idea", la marchesa però manterrà il punto.

Nel frattempo, Catalina preparerà la valigia e spiegherà ad Alonso che cambiare aria le farà bene.

Catalina decisa a trasferirsi dalla zia

Nella puntata de La Promessa di martedì 23 settembre, Manuel andrà in camera da Catalina e le chiederà cosa sia successo di così grave tra lei e Cruz.

In un primo momento la ragazza eviterà l'argomento, ma l'insistenza di Manuel la costringerà ad aprirsi. "Pelayo aveva un accordo con Cruz", spiegherà Catalina, "Lei gli ordinò di sedurmi e convincermi a sposarlo". Manuel sarà sconvolto, ma sua sorella continuerà a raccontare che Cruz ha usato Pelayo per sbarazzarsi di lei e farle lasciare il palazzo. Per il marchesino sarà una grande delusione ma non potrà fare altro che credere alle parole della ragazza. "Cruz è sempre stata la causa dei miei guai", dirà Catalina abbassando lo sguardo. Manuel prenderà la mano di sua sorella: "Non meriti questo trattamento", dirà comprendendo tutta la sua rabbia.

Catalina delusa da Pelayo ha mantenuto il silenzio con Alonso

Nelle puntate precedenti, Catalina ha sofferto molto per l'ennesima rivelazione di Pelayo. Lei sperava in un riavvicinamento, ma lui è andata a trovarla solo per confessarle l'ultima bugia. Il conte ha rivelato che Cruz lo ha invitato al palazzo per sbarazzarsi di lei, anche se ha voluto precisare che con il tempo si è innamorato davvero di Catalina. Quest'ultima non ha potuto perdonare Pelayo ed è tornata al palazzo disperata. La ragazza non ha voluto parlare neanche con Martina di quello che è successo, si è aperta solo con Simona. Se Catalina parlasse con suo padre dell'ennesima cattiveria da parte di Cruz, sicuramente Alonso si schiererebbe dalla sua parte. La ragazza, però, teme di provocare un dolore troppo grande ad Alonso e per questo si tiene tutto dentro.