Jana comunicherà a Manuel che aspettano un figlio nella puntata de La Promessa di lunedì 6 ottobre, ma confesserà anche: "Sapevo di essere incinta molto prima delle nozze".

Le anticipazioni rivelano che Manuel sarà al settimo cielo all'idea di diventare padre, anche se spiegherà che avrebbe voluto condividere tutto sin dall'inizio con Jana. La ragazza ricorderà a Manuel la grande tensione che hanno vissuto per le nozze e lui la comprenderà.

Il ritorno di Manuel e Jana al palazzo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana e Manuel torneranno dalla luna di miele e troveranno un clima piuttosto teso in famiglia.

Cruz, infatti, sarà ancora su tutte le furie per l'articolo di giornale che ha reso note le vere origini di Jana. La marchesa non escluderà che sia stata la nuora stessa a parlare con i giornalisti. Il marchesino e la sua amata, però, proveranno a non lasciarsi coinvolgere dalla tensione di Alonso e sua moglie e si dedicheranno a riabbracciare le persone a loro care. Jana racconterà ai suoi amici in cucina che è stata accolta con affetto da Antonio e Nica che per lei e Manuel hanno organizzato una cerimonia simbolica. Successivamente, la ragazza riabbraccerà Curro e a lui darà una notizia inaspettata e meravigliosa: aspetta un figlio. Il ragazzo sarà molto emozionato all'idea di diventare zio e sarà grato a Jana per avergli dato l'onore di essere il primo a sapere del nuovo erede in arrivo.

La ragazza racconterà a suo fratello che vuole trovare un modo speciale per comunicare a Manuel la lieta notizia.

La grande notizia per Manuel

Nella puntata de La Promessa di lunedì 6 ottobre, Jana andrà nello studio di Manuel e nasconderà dietro di sé un modellino di aereo. Quando la giovane sposa consegnerà il regalo al marchesino, lui sarà sorpreso ma non capirà subito. Jana, a quel punto gli spiegherà: "Non è per te, è per nostro figlio". Manuel sarà commosso: "Sarò padre", dirà in lacrime a sua moglie. Jana a quel punto gli confesserà: "Sapevo di essere incinta prima delle nozze". La ragazza spiegherà di aver scoperto la sua gravidanza prima del trasferimento al piano nobile, ma ha preferito non dire nulla per non creare altre tensioni.

"Aspettavo un momento di pace che non arrivava", dirà Jana, "Per questo andai via". Manuel comprenderà la sua amata, anche se avrebbe preferito condividere tutto con lei sin dall'inizio.

Cruz ha reso la vita impossibile a Jana

Nelle puntate precedenti, Jana ha vissuto momenti molto difficili a causa di Cruz prima delle nozze. La marchesa non ha lasciato scampo a sua nuora e ha fatto di tutto per farla sentire inadeguata. Jana si è sentita sotto pressione anche se si è impegnata molto per diventare una perfetta signora. Cruz credeva di aver raggiunto il suo obiettivo quando Jana ha fatto perdere le tracce di sé. La ragazza, tuttavia, dopo qualche giorno ha deciso di tornare al palazzo per sposare Manuel e questo ha deluso moltissimo la marchesa che ha dovuto accettare le nozze del figlio.