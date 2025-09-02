Julia confiderà a Curro un grave fatto avvenuto a La Promessa nella puntata di domenica 7 settembre: "José Juan ha tentato di eliminare Martina".

Le anticipazioni rivelano che la reazione di Curro sarà furiosa e la prima cosa a cui penserà sarà denunciare José Juan. Julia, però, insisterà così tanto da convincere Curro a non andare alla polizia, certa che suo cognato non si sarebbe più fatto vedere.

La folle vendetta di José Juan contro Martina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che José Juan punterà la sua arma contro Martina e premerà il grilletto.

L'odio del ragazzo sarà dettato dal fatto che crede che Curro sia innamorato di Martina e per questo abbia rifiutato le nozze con sua cognata. La situazione sarà salvata solo dall'arrivo di Julia che con una spinta a Josè Juan devierà la traiettoria del proiettile che finirà tra gli alberi. Per Martina e Catalina sarà un grosso spavento, ma le ragazze penseranno ad un cacciatore troppo vicino alla tenuta. Julia rimprovererà duramente José, ma non si limiterà solo a questo. La ragazza, infatti, appena ne avrà occasione parlerà con Curro di quello che è accaduto. "Josè è tornato alla tenuta", dirà Julia, e già solo questo basterà per far perdere le staffe al signorino. La ragazza continuerà il suo racconto: "Ha fatto fuoco contro Martina e ha tentato di eliminarla", dirà a Curro che diventerà furioso.

La rabbia di Curro sapendo Martina in pericolo

Nella puntata de La Promessa di domenica 7 settembre, Curro non potrà credere alle sue orecchia quando Julia gli dirà che Martina ha rischiato la vita. "Ho impedito il peggio". dirà Julia tentando di calmare Curro, "Né Martina, né Catalina si sono rese conto di nulla". La ragazza non riuscirà affatto a tranquillizzare Curro che sarà deciso ad incontrare José e affrontarlo faccia a faccia. Julia avrà molta paura e supplicherà Curro di non fare nulla, dicendogli che José si è pentito subito della sua grave azioni. "Vedremo cosa ne pensa la polizia", dirà ancora il signorino in preda alla rabbia. La ragazza, però, alla fine riuscirà a convincere Curro a non denunciare José, almeno per il momento.

Le porte de La Promessa si sono chiuse per José Juan

Nelle puntate precedenti, José Juan ha tentato di far sposare Curro e Julia dopo aver stretto un accordo con Lorenzo. Il ragazzo avrebbe ottenuto una grossa somma di denaro per queste nozze e quindi Josè Juan ha insistito molto affinché avvenissero. Curro e Julia all'inizio hanno accettato il loro destino, ma poi si sono resi conto che sposarsi senza amore sarebbe stato un grosso errore per entrambi.

Quindi Julia è andata a parlare con Josè che non ha voluto sentire ragioni e ha alzato la voce, imponendole le nozze a tutti i costi. A quel punto è intervenuto anche Curro che è arrivato alle mani con Josè per difendere la ragazza. A prendere in mano la situazione è stato Manuel che ha cacciato José dal palazzo, intimandogli di dimenticarsi di tutti loro. Il ragazzo è andato via, ma l'incubo non è finito. Dopo aver visto Curro abbracciare Martina, José ha pensato che fosse lei la causa del fallimento delle nozze e quindi ha studiato una vendetta.