"Il figlio che aspetto non è di Pelayo": con queste parole Catalina sconvolgerà Alonso e Manuel nella puntata de La Promessa di martedì 9 settembre.

Le anticipazioni rivelano che Alonso insisterà con Catalina e le chiederà di imporre a Pelayo di tornare o cercare un altro marito. La ragazza non avrà nessuna intenzione di eseguire gli ordini di suo padre, ma Alonso non mollerà. A Catalina non resterà altro che confessare la verità su suo figlio, lasciando il marchese senza parole.

Il duro confronto di Catalina e Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Catalina arriverà il momento di affrontare Alonso.

Dopo aver saputo che Pelayo era d'accordo con Cruz per farla innamorare, la ragazza non vorrà più avere nulla a che fare con lui. Alonso andrà a bussare alla porta di sua figlia per capire come avrà intenzione di affrontare il futuro. Il marchese ricorderà a Catalina che aspetta una risposta da lei: doveva decidere se accettare un matrimonio combinato o chiarire con Pelayo e obbligarlo a prendersi le sue responsabilità. La sorella di Manuel chiederà ancora tempo a suo padre, ma Alonso non avrà intenzione di aspettare oltre. Catalina rifiuterà entrambe le opzioni offerte dal marchese: "Mio figlio ha una madre, lo crescerò da sola", dirà la ragazza senza dare modo a suo padre di intromettersi ancora nella sua vita.

L'uomo lascerà Catalina da sola, ma non si rassegnerà all'idea che un altro scandalo travolga la famiglia De Lujan.

Alonso deciso a cercare un marito a Catalina

Nella puntata de La Promessa di martedì 9 settembre, Alonso convocherà Catalina e Manuel per parlare ancora della situazione. "Diventerai un'appestata", dirà il marchese a Catalina che ribadirà di non essere interessata al giudizio della gente. Manuel appoggerà Alonso, spiegando a sua sorella che anche suo figlio sarebbe sulla bocca di tutti. "Dobbiamo trovare un marito per te e un padre per il bambino", insisterà il marchese alzando la voce, "E Pelayo non può farla franca". A quel punto, Catalina lascerà Alonso e Manuel senza parole: "Il figlio che aspetto non è di Pelayo".

Il marchese non crederà alle parole di sua figlia. "Questo è un modo per liberare il conte dai suoi doveri", insinuerà Alonso, ma sua figlia gli ripeterà che non sta mentendo. "Non è suo figlio", dirà Catalina, "Per questo non mi ha sposata". A quel punto il marchese chiederà chi sia il vero padre del bambino, ma la ragazza si rifiuterà di dirglielo.

La chiusura definitiva di Catalina e Pelayo

Nelle puntate precedenti, Martina ha sorpreso Pelayo che spiava Catalina alla tenuta. La ragazza è andata su tutte le furie e ha schiaffeggiato il conte, intimandogli di non farsi più vedere. Pelayo ha rispettato il volere di Martina, ma Catalina ha capito subito che sua cugina le stava nascondendo qualcosa.

Quando ha saputo che il conte era alla tenuta, Catalina si è illusa nuovamente di poter recuperare il rapporto con lui e ha implorato Martina affinché organizzare un incontro con Pelayo. La speranza di Catalina era che il conte volesse tornare con lei, ma non è andata così. Pelayo si è scusato per averla lasciata e ha anche ammesso di amare ancora Catalina, ma le ha anche confessato di averla corteggiata per volere di Cruz. Questa rivelazione ha costretto Catalina a chiudere definitivamente il suo cuore a Pelayo.