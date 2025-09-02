Le trame delle nuove puntate de La Promessa, in programma da lunedì 8 a domenica 14 settembre su Rete 4, rivelano che Jana avrà uno scontro con Cruz, alla quale dirà di non volersi più sottomettere alle sue richieste. Petra, invece, continuerà a minacciare Ricardo mentre Martina e Julia lasceranno la tenuta.

Jana si scontra con Cruz dopo il suo ritorno alla tenuta

Julia impedirà a José Juan di porre fine alla vita di Martina. La ragazza racconterà tutto a Curro, il quale capirà che è arrivato il momento di prendere le redini della situazione. Il baronetto, di conseguenza, deciderà di cacciare José Juan dalla tenuta.

Allo stesso tempo, Julia e Martina partiranno alla volta di Cordoba, temendo ripercussioni da parte del defunto fratello di Paco.

Jana, nel frattempo, farà ritorno a La Promessa dove sarà protagonista di uno scontro con Cruz (Eva Martin), alla quale dirà di non voler più assecondare le sue richieste. La giovane le comunicherà la propria intenzione di continuare a vedersi con i suoi amici. Manuel si schiererà dalla parte di Jana (Ana Garces).

Catalina, invece, confiderà ad Alonso di non essere incinta di Pelayo ma di un altro uomo. La donna affermerà di essere intenzionata a crescere il bambino con il sostegno delle sue sorelle.

Petra continua a minacciare Ricardo

Secondo le anticipazioni, si apprende che Cruz, Lorenzo e Alonso rimarranno sorpresi quando Leocadia farà il suo arrivo alla tenuta.

La nuova arrivata confiderà ai marchesi de Lujan di conoscere molto bene il capitano de La Mata.

Petra, invece, continuerà a mostrarsi minacciosa nei confronti di Ricardo. La governante vorrà che il maggiordomo confessi a Santos che sua madre Ana non è morta come lui crede ma è scappata insieme al suo amante, con il quale si è rifatta una vita.

Catalina ha iniziato ad accusare dei forti malesseri

Nelle scorse puntate de La Promessa, andate in onda ad inizio settembre su Rete 4, Cruz ha comunicato ad Alonso che Jana non avrebbe più messo piede alla tenuta. La donna ha confidato al marchese che Manuel si sarebbe dimenticato molto velocemente della domestica, in quanto destinato a sposare una donna dell'alta borghesia.

Nel frattempo, Catalina (Carmen Asecas) ha iniziato ad accusare dei forti malesseri dovuti alla sua gravidanza. La ragazza ha confidato a Simona di avere spesso gli incubi.

Samuel, invece, ha rivelato a Maria (Sara Molina) di essere diventato un prelato a causa dei suoi genitori che volevano allontanarlo dalla povertà.

Infine, Julia ha chiesto a Curro (Xavi Lock) e a Manuel (Arturo Garcia Sancho) di avere un confronto con loro. La ragazza è apparsa stufa delle continue vessazioni ricevute da parte di José Juan e Lorenzo.