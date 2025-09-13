Negli episodi de La Promessa in onda dal 14 al 20 settembre, Manuel annuncerà la volontà di sposarsi nel giro di pochi giorni e sosterrà Jana nella sua scelta di invitare tutti i membri della servitù.

Alonso comprenderà l'amore sincero del figlio verso Jana, mentre Cruz stabilirà che sarà Lorenzo ad accompagnare Exposito all'altare e non mancherà fino alla fine di tramare nell'ombra per evitare le nozze.

Jana vuole che tutta la servitù partecipi al suo matrimonio

La venuta improvvisa di Leocadia nella tenuta lascerà sorprese sia Cruz che Petra. Alonso e Lorenzo, invece, manifesteranno più di qualche difficoltà nel riconoscerla e saranno scioccati.

Intanto Teresa e Marcelo saranno spaventati all'idea che il Duca De Carril possa tornare nuovamente presso La Promessa.

Nel frattempo, Manuel si mostrerà determinato nel voler sposare la sua amata Jana nel giro di qualche giorno. I suoi genitori cercheranno di fargli cambiare idea, ma senza esito. Nonostante la loro contrarietà, alla fine Alonso acconsentirà al matrimonio affinché si celebri al più presto, mentre Cruz non vorrà che nessuno della servitù prenda parte all'evento e questo nonostante l'invito della giovane Exposito. Quest'ultima però rimarrà ferma sulle sue posizioni e Manuel, per evitare che possa scappare nuovamente, appoggerà ogni decisione della futura moglie.

Leocadia dice a Catalina che anche lei da giovane è rimasta incinta da nubile

Leocadia parlerà con Catalina e le mostrerà tutta la sua vicinanza per la difficile situazione che si sta trovando ad affrontare. De Figueroa confesserà alla marchesina che anche lei da giovane è rimasta incinta, pur non essendo unita in matrimonio.

Nel frattempo proseguiranno i preparativi per le nozze e Cruz stabilirà che sarà Lorenzo a dover accompagnare Jana sull'altare. La giovane Exposito non mancherà di mostrare tutta la sua preoccupazione, in quanto temerà di non essere considerata una di famiglia e che la marchesa continui a renderle impossibile ogni cosa.

Dopo tanta attesa e peripezie giungerà il giorno del matrimonio e sia Jana che Manuel saranno felici all'idea di diventare finalmente marito e moglie.

Alonso supporterà il figlio in ogni sua scelta, in quanto ormai avrà compreso come nessuno potrà dividerlo dalla sua amata. Cruz, invece, mostrerà ancora tutte le perplessità e sarà pronta a tramare per impedire questa unione.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Catalina ha rivelato ad Alonso che è Adriano il padre del bambino che ha in grembo. Inoltre Julia è intervenuta in tempo prima che José Juan potesse sparare a Martina e Curro ed ha mandato via l'uomo dalla tenuta, minacciandolo di denunciarlo.

Ricardo, invece, si è mostrato sincero nei confronti di Pia riguardo la moglie, mentre Maria ha tentato di riavvicinarsi a Padre Samuel ma lui ha continuato a mantenersi distante da lei.