Negli episodi de La Promessa in onda dal 28 settembre al 4 ottobre, Teresa, Lope, Marcelo e Vera seguiranno un passaggio segreto nel palazzo e scopriranno l'esistenza di una stanza che porta direttamente alla camera di Cruz. I quattro giovani troveranno una culla e non escluderanno che Alonso possa avere avuto una relazione segreta, dalla quale è poi forse nato un bambino.

Antonio e Nica, invece, accoglieranno Manuel e Jana nella loro abitazione, mentre Cruz si infurierà dopo l'uscita di un articolo scandalistico.

Cruz infuriata per l'articolo scandalistico pubblicata sulla sua famiglia

La luna di miele di Jana e Manuel sarà interrotta all'improvviso in quanto l'auto avrà un guasto e si fermeranno nella campagna. In loro soccorso arriverà un anziano contadino, che li inviterà a passare la notte con sua moglie nella loro abitazione. I coniugi spereranno finalmente che la conoscenza di questa coppia misteriosa di contadini [VIDEO]possa fargli vivere alcuni momenti di tranquillità.

Nel frattempo su una rivista sarà pubblicata un articolo scandalistico riguardante la famiglia de Lujan. Cruz si infurierà parecchio, mentre Alonso sarà preoccupato sulle conseguenze che potrebbero avere i suoi affari. I due coniugi si renderanno protagonisti di una furiosa lite e, quando rientreranno in camera, la marchesa farà presente al marito di essersi sentita umiliata per la lite avvenuta davanti a tutto il personale della tenuta.

Jana e Manuel sono contenti di avere conosciuto Antonio e Nica

L'incontro avvenuto con Antonio e Nica si rivelerà piena di sorprese per Jana e Manuel, i quali vedranno celebrata in loro onore una speciale e simbolica cerimonia di nozze che rinnoverà il loro legame. Exposito e Lujan avranno la consapevolezza per la prima volta di essere stati considerati una vera coppia, senza nessun tipo di pregiudizio. Dopo aver salutati i due anziani regalando le loro fedi nuziali, sia Jana che Manuel potranno pensare al futuro con più serenità.

Nel frattempo Teresa, Vera, Lope e Marcelo seguiranno un passaggio segreto nel palazzo e giungeranno in una stanza che porta direttamente alla camera dove vive attualmente Cruz.

I quattro ragazzi rinverranno una culla e prenderanno in considerazione l'idea che il marchese possa avere avuto una storia d'amore segreta. Un'ipotesi che non sarà del tutto esclusa è l'esistenza di un erede segreto, la cui presenza potrebbe scombussolare gli equilibri precari della famiglia de Lujan.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Catalina ha avuto una emorragia e ha rischiato di perdere il bambino. La marchesina è stata costretta a rimanere, suo malgrado, nella tenuta, in quanto il medico le ha prescritto assoluto riposo.

Inoltre Maria è venuta a conoscenza che Padre Samuel ha riportato solo una frattura alla gamba, mentre Santos ha scoperto che sua madre Ana è viva e che ha abbandonato la sua famiglia quando lui era ancora piccolo.