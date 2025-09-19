La gravidanza di Catalina si rivelerà essere gemellare e la scoperta avverrà quando la donna rischierà di abortire a seguito di un'emorragia. Lo rivelano le anticipazioni della soap tv La Promessa relative alle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 22 al 28 settembre dove si vedrà anche Santos scoprire la verità sulla madre.

Catalina rischia di abortire a seguito di una emorragia

Petra rivelerà a Santos che sua madre è viva e il ragazzo affronterà il padre accusandolo di avergli sempre mentito. Catalina deciderà di lasciare La Promessa per trasferirsi dalla zia Clara sino al momento del parto.

Manuel chiederà a Cruz di parlare con la ragazza per convincerla a restare. Cruz, però, si rifiuterà di aiutare Manuel. Quando mancherà poco alla partenza, Catalina avrà una grave emorragia che costringerà Alonso a chiamare urgentemente il medico. Il marchese avrà timore che Catalina possa abortire e attenderà con ansia notizie dal dottore. Donna Pia, intanto, svelerà a Santos che fu sua madre Ana, e non suo padre, ad abbandonare la famiglia.

Catalina scopre di aspettare due gemelli: anticipazioni 22-28 settembre

Dopo aver visitato Catalina, il medico comunicherà alla donna e ad Alonso che in realtà è incinta di due gemelli. Il dottore le prescriverà riposo assoluto visto che la sua sarà una gravidanza a rischio.

A stare accanto a Catalina in questo delicato momento ci sarà anche Leocadia mentre Cruz si augurerà che la figliastra non riesca a portare a termine la gravidanza. Lope e Marcelo entreranno nella stanza segreta e noteranno che il luogo è privo di finestre e sembra abbandonato da anni. Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda successivamente, si viene a sapere che anche Jana è incinta. La donna lo scoprirà al ritorno della luna di miele con Manuel. La notizia della gravidanza farà infuriare Cruz, già provata da quella di Catalina.

Cosa è successo nelle puntate precedenti: Catalina piantata sull'altare

Il personaggio di Catalina De Lujan ne La Promessa è interpretato dall'attrice spagnola Carmen Asecas.

È la sorella gemella del defunto Tomas, nata dal primo matrimonio di Alonso. Ha uno spiccato senso imprenditoriale ed è grazie a lei che la famiglia De Lujan non è andata in bancarotta. In amore però non è stata molto fortunata sino ad ora. Dopo la relazione naufragata con Adriano, padre dei gemelli, il suo ex fidanzato Pelayo aveva accettato di sposarla salvo poi cambiare idea e piantare Catalina sull'altare. Questo perché non se l'era sentita di fare da padre ad un bambino non suo. Un duro colpo per la figlia di Alonso che, come se non bastasse scoprirà di aspettare ben due gemelli.