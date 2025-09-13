Cruz sarà sconvolta quando leggerà i giornali dopo le nozze di Manuel nelle prossime puntate de La Promessa. "Il marchesino sposa una cameriera", titolerà la rivista con un servizio fotografico dedicato all’evento.

Le anticipazioni rivelano che per Cruz sarà insopportabile un nuovo scandalo e si chiederà chi possa aver fatto trapelare le vere origini di Jana. Al ritorno degli sposi dalla luna di miele, la marchesa accuserà Jana e Manuel di aver parlato con i giornalisti.

Un risveglio amaro per Cruz e Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Cruz i guai non finiranno dopo le nozze di Jana e Manuel.

A pochi giorni dal matrimonio, si sveglierà con una pessima notizia e a dargliela sarà Leocadia. Quest'ultima arriverà con un giornale che ha pubblicato un servizio sulle nozze di Manuel e non sarà affatto quello che si aspettavano Cruz e Alonso. Sulla rivista ci sarà il servizio fotografico del ricevimento, ma soprattutto si leggerà: "Il marchesino sposa una cameriera". "Adesso tutti conosceranno le origini di Jana", urlerà Cruz, che rimprovererà Romulo che aveva il compito di controllare i giornalisti. Il maggiordomo si scuserà, spiegando di aver svolto il suo lavoro con attenzione. "A parte gli invitati, c'era anche parte della servitù", rifletterà la marchesa, supponendo che a far trapelare le origini di Jana sia stato uno di loro.

Romulo assicurerà Cruz che non è possibile che un membro della servitù li abbia traditi e il sospetto si sposterà sui duchi de Los Infantes. Mentre la famiglia discuterà sul da farsi, inizieranno ad arrivare al palazzo le prime telefonate da parte dei curiosi, ma Romulo risponderà che i marchesi non sono in casa.

Un'accoglienza tesa per Manuel e Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Romulo andrà in cucina a parlare con il resto della servitù di quello che è successo. Petra sarà molto preoccupata e sia a lei che a Romulo sarà chiaro che qualcuno voleva colpire i De Lujan, ma nessuno dei due saprà spiegarsi chi possa aver fatto una cosa del genere. Nel frattempo, Jana e Manuel trascorreranno dei giorni felici e spensierati in viaggio di nozze, ma quando torneranno, troveranno un clima decisamente teso al palazzo.

Cruz accuserà Jana e Manuel di aver diffuso la notizia sulle origini della sposa, visto che qualcuno deve aver autorizzato il direttore a pubblicare quella notizia.

Le nozze anticipate e la rabbia di Cruz

Nelle puntate in onda in Italia fervono i preparativi per le nozze di Jana e Manuel. Per evitare brutte sorprese da parte della marchesa, i due ragazzi hanno deciso di anticipare la data del matrimonio. Manuel ha preso Cruz in contropiede. "Ci sposiamo fra tre giorni", ha detto a colazione, mandando sua madre su tutte le furie. La marchesa si è opposta con forza a questa decisione, ma Manuel è stato molto chiaro e determinato. A spalleggiare Jana e il marchesino, inoltre, è arrivata Leocadia che si è impegnata ad aiutarli con gli inviti e tutto quello di cui ci sarà bisogno.