Jana rivelerà a Curro la sua scoperta nelle prossime puntate de La Promessa: "Cruz ha eliminato Tomas con un tagliacarte", dirà gelando suo fratello.

Le anticipazioni spiegano che la stanza segreta darà molte risposte a Jana, a partire dal fatto che Alonso e Dolores vivevano lì la loro storia clandestina. Il ritrovamento di un tappeto sporco di sangue darà a Jana la certezza che è stata Cruz a togliere la vita a al fratello di Manuel.

Ramona riconoscerà gli oggetti di Jana e Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che nelle prossime puntate ci sarà una svolta nella ricerca del passato di Jana.

Il passato segreto che la servitù ha appena scoperto aprirà le porte ad una delle verità tanto attese: la morte di Tomas. Nel corso delle puntate, Jana si darà da fare per rimettere insieme i puzzle e ricostruire il passato della sua povera mamma. Curro la aiuterà in questo e chiederà a Ramona di recarsi al palazzo per chiarire le idee a Jana. L'anziana donna riconoscerà negli oggetti della stanza segreta l'infanzia di Jana e Curro e non ci saranno più dubbi: Dolores e Alonso vivevano lì la loro storia d'amore clandestina. Durante le sue indagini, Jana troverà anche un tappeto con una grossa macchia di sangue. Analizzando il colore della macchia, la ragazza e Ramona capiranno che non potrebbe mai essere riconducibile al parto di Dolores perché è molto più recente.

Jana rimetterà insieme i suoi ricordi e giungerà alla ricostruzione del delitto di Tomas, arrivando ad una terribile verità: a togliere la vita al ragazzo è stata Cruz. Jana chiamerà Curro e condividerà con lui quello che ha scoperto, raccontandogli tutto quello che è successo il giorno in cui è arrivata a La Promessa in cerca di risposte.

Le ultime parole di Tomas a Jana: "So chi ha ucciso tua madre"

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana ricorderà con Curro il suo arrivo al palazzo. La ragazza spiegherà che voleva a tutti i costi cercare l'assassino della loro madre e per questo si era introdotta nello studio del marchese. "Tomas mi ha sorpresa e voleva mandarmi via ma io gli ho raccontato tutto", dirà Jana a Curro.

La ragazza spiegherà che appena Tomas ha capito che Jana cercava la verità sulla morte di Dolores le ha detto che avrebbe risolto il suo problema: "So chi ha ucciso tua madre". Jana ricostruirà con Curro tutto quello che è successo quella notte: Tomas le ha dato appuntamento all'indomani e dal passaggio segreto è andato nella stanza di Cruz. La ragazza spiegherà a suo fratello che Tomas ha messo la marchesa davanti alle sue responsabilità, dicendole che conosce i suoi crimini e che avrebbe detto tutto ad Alonso. "Cruz ha eliminato Tomas a sangue freddo con un tagliacarte", dirà Jana a Curro che non riuscirà a credere che sua zia possa aver compiuto un simile delitto. "Petra l'ha aiutata a sbarazzarsi del corpo", proseguirà Jana e la macchia sul tappeto è sua.

L'arrivo di Jana e l'amore a priva vista con Manuel

Jana è arrivata a La Promessa con un unico obiettivo: trovare l'assassino di sua madre. Anche se lei era molto piccola, il giorno della tragedia aveva notato lo stemma della promessa sull'anello dell'omicida. Jana si è avvicinata alla tenuta e per puro caso ha assistito all'incidente di Manuel e lo ha soccorso. La ragazza ha salvato la vita al marchesino e per questo è stata assunta alla tenuta come cameriera. Il giorno in cui Jana è arrivata, Tomas ha sposato Jimena ma è morto per mano di Cruz. Questo matrimonio avrebbe dovuto risollevare l'economia dei marchesi che per questo motivo hanno imposto a Manuel di sposare sua cognata senza amore. Tra Jana e il marchesino, però, era già scattata la scintilla al primo sguardo e questo ha reso tutto più complicato.