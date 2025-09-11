Catalina affronterà Cruz nelle prossime puntate de La Promessa, ma la sorprenderà: "Tranquilla, non dirò a mio padre del tuo accordo con Pelayo".

Le anticipazioni rivelano che Catalina informerà Cruz di sapere la verità, dopo che Pelayo le ha confessato il reale motivo del suo arrivo al palazzo. "Doveva sedurmi e portarmi via", spiegherà, mettendo Cruz di fronte all’evidenza. In cambio del suo silenzio con Alonso, Catalina le chiederà di lasciarla in pace. In seguito, la giovane chiarirà che non dirà nulla a suo padre unicamente per non ferirlo.

Catalina pronta ad affrontare Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina troverà il coraggio di affrontare Cruz, ma non tutto andrà come sperato. A colazione, la marchesa noterà una lettera per la ragazza da parte della zia Clara, che le chiederà di andare a stare da lei per un po' di tempo. Le frecciatine da parte di Catalina non mancheranno e alluderanno alla felicità di Cruz se lei dovesse lasciare La Promessa. La marchesa non apprezzerà il sarcasmo di Catalina e le chiederà di essere chiara con lei. "Di cosa sono colpevole adesso?", chiederà Cruz, "Spero non della tua gravidanza". Catalina non userà giri di parole: "So perché Pelayo è venuto a La Promessa. Doveva sedurmi e portarmi via dalla mia casa".

Cruz negherà la versione di Catalina, che, però, le spiegherà di aver parlato direttamente con Pelayo. L'espressione della marchesa cambierà improvvisamente, ma Catalina la rassicurerà: "Tranquilla, non dirò a mio padre che avevi un accordo con Pelayo". Cruz sarà sorpresa, tanto che chiederà a Catalina cosa vuole in cambio del suo silenzio.

Catalina pronta a lasciare La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina chiederà a Cruz di lasciarla in pace e non pretenderà nient'altro. "Non capisco come mio padre possa stare con te", dirà, "Ma so che raccontargli i tuoi inganni lo ferirebbe molto". Quando la famiglia si riunirà a tavola per cena, Catalina annuncerà a tutti che ha intenzione di partire per andare a trovare la zia Clara.

"Starò da lei un po' di tempo", dirà, lasciando intendere che non sarà un breve periodo. Cruz attaccherà subito Catalina. "I panni sporchi si lavano in casa", dirà criticando la scelta della ragazza che è incinta e non ha marito. La ragazza non avrà nessuna intenzione di ascoltare la marchesa e Alonso proverà a mediare tra le due.

La verità sull'arrivo di Pelayo e la delusione di Catalina

Nelle puntate andate in onda in Italia, Catalina ha ricevuto l'ennesima delusione da Pelayo. Il ragazzo le ha confessato che quando è arrivato a La Promessa aveva un ordine ben preciso da eseguire: farla innamorare e portarla via dal palazzo perché Cruz voleva sbarazzarsi di lei. Catalina è tornata a casa in preda alla disperazione e si è aperta solo con Simona.

Alla cuoca la ragazza ha spiegato la forte umiliazione che ha provato e ha anche detto che non voleva più parlare dell'argomento. Dopo aver metabolizzato la notizia, però, Catalina non può ignorare il grave torto subito dalla moglie di suo padre.