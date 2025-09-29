Jana si aprirà con Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa: "Sono la figlia di Dolores", le racconterà indagando sul passato.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia parlerà a Jana di un'organizzazione criminale, di cui era a capo il barone De Linaja. La donna spiegherà che lei era l'amante del barone ed esprimerà a Jana la sua quasi certezza: dietro la morte di Dolores c'è Cruz.

Jana a un passo dalla verità su Dolores

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la scoperta del passaggio segreto spalancherà le porte della verità a Jana. La moglie di Manuel sarà sempre più vicina alla verità sulla scomparsa di Dolores, ma ci saranno ancora molti tasselli da rimettere al loro posto.

Curro chiederà l'aiuto di Ramona che giungerà al palazzo e riconoscerà negli oggetti della stanza segreta gli stessi che Dolores usava per Jana e Curro da piccoli. Questo darà alla ragazza la certezza che Alonso e Dolores vivevano la loro storia d'amore clandestina proprio in quel luogo. Ramona, inoltre, dirà a Jana che ricorda bene Leocadia e che lei potrebbe darle le risposte di cui ha bisogno. La ragazza, a quel punto, si fiderà della donna e inizierà ad indagare sul passato della famiglia De Lujan. Leocadia rivelerà a Jana un particolare molto importante: molti anni fa c'era un'organizzazione criminale che si occupava di rapire bambini. "A capo di tutto c'era il barone de Linaja", dirà Leocadia togliendo a Jana ogni dubbio.

La donna spiegherà alla ragazza che lei a quel tempo era l'amante del barone e per questo è a conoscenza di questo segreto. Leocadia spiegherà che probabilmente Cruz aveva architettato un modo per dare un figlio a sua sorella Eugenia e per questo Dolores ha perso la vita. Jana si mostrerà molto interessata alla vicenda e questo insospettirà molto Leocadia.

Leocadia guadagnerà la fiducia di Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia si accorgerà del turbamento di Jana dopo la sua storia e dopo qualche giorno tornerà sull'argomento. La donna indagherà sul motivo del coinvolgimento della ragazza: "Tu mi ricordi moltissimo Dolores", dirà Leocadia. A quel punto Jana cederà: "Sono la figlia di Dolores".

La donna sarà molto sorpresa dal fatto che Jana sia sopravvissuta e abbia ricordato i terribili momenti del rapimento. La ragazza a quel punto racconterà tutta la sua storia a Leocadia. Jana ammetterà che è arrivata a La Promessa per scoprire chi ha tolto la vita a sua madre e che lì ha incontrato anche suo fratello Curro. "Mia madre era l'assistente di donna Carmen, ma quando lei è morta è diventata molto amica di Alonso", dirà. Jana spiegherà che con il tempo tra Dolores e Alonso è nata una storia d'amore mentre il marchese era sposato con la marchesa. Leocadia a quel punto capirà tutto: Cruz ha ordinato l'omicidio di Dolores e ha dato a sua sorella il figlio illegittimo di Alonso.

Leocadia è arrivata per vendicarsi di Cruz

Nelle puntate andate in onda in Italia, Leocadia è arrivata a La Promessa all'improvviso, scatenando il panico in Cruz che ha dovuto fingere di accoglierla come un'amica. In realtà tra le due donne c'è una rivalità storica e Leocadia conosce tutti i segreti più oscuri della marchesa. Cruz, tempo fa, aveva ordinato a Romulo di uccidere Leocadia e il maggiordomo aveva accettato. Per anni la marchesa ha creduto che Leocadia fosse morta e quando l'ha vista al palazzo è rimasta sconvolta. Cruz ha chiesto a Romulo delle spiegazioni e lui ha confessato di aver mentito. Il maggiordomo ha spiegato che era sul punto di togliere la vita a Leocadia quando ha avuto pietà di lei che le aveva appena rivelato di aspettare un figlio.