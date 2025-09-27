La salute di Petra crollerà improvvisamente nelle prossime puntate de La Promessa e Maria sarà molto preoccupata per lei. Le anticipazioni provenienti dalla Spagna rivelano che la governante accuserà dolori continui al collo e avrà diversi svenimenti. A questi si unirà anche una piccola crisi epilettica che comprometterà l'uso di un braccio. Dopo una grande insistenza di don Samuel, Petra accetterà di farsi visitare dal medico che le raccomanderà assoluto riposto e aumenterà la dose dei farmaci.

Lo svenimento improvviso di Petra

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una grande preoccupazione per la salute di Petra che crollerà improvvisamente.

Tutto avrà inizio da un infortunio al braccio che la donna avrà nelle prossime puntate. La tensione salirà quando la governante, durante una discussione con Maria, perderà i sensi e cadrà, lasciando la ragazza con una grande paura. La cameriera chiamerà ripetutamente Petra che, però, non risponderà e, per questo, la trascinerà nella sua camera. La governante riprenderà coscienza solo dopo diversi minuti e Maria la aiuterà a sistemarsi sul suo letto. Petra sarà ancora molto provata, ma chiederà a Maria di non dire nulla a nessuno di quell'episodio. La ragazza insisterà affinché la donna veda un medico, ma Petra rifiuterà qualsiasi aiuto. La governante spiegherà che è già stata dal medico che le ha diagnosticato un torcicollo che sta già curando.

A preoccuparsi per Petra sarà anche don Samuel che si accorgerà della sua fragilità e la inviterà a farsi visitare ancora.

Farmaci e riposo per Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra continuerà la sua vita di tutti i giorni ma non sarà affatto facile. La donna avrà un dolore costante al collo e alla mandibola e soffrirà anche di un lieve attacco epilettico che comprometterà in parte l'uso del braccio. In questa occasione, la governante riuscirà a mantenere l'equilibrio grazie a un mobile fino a quando non ricomparirà di nuovo Maria ad aiutarla. Petra rifiuterà ancora una volta l'aiuto di un medico, ma chiederà alla ragazza di tenerle la mano. Appena si riprenderà, andrà in camera sua, ma la sua situazione non migliorerà.

Don Samuel, a quel punto, chiamerà il dottor Salazar che aumenterà la dose di farmaci e raccomanderà a Petra assoluto riposo.

La vita di Petra è in pericolo?

Non è ancora chiaro cosa stia succedendo a Petra, ma non si esclude che la situazione sia molto più seria di quanto lei voglia dimostrare. La governante è a La Promessa sin dalla prima stagione ed è sempre stata un personaggio ambiguo. Per gran parte della sua vita, infatti, la governante è stata il braccio destro di Cruz e ha coperto tutti i suoi reati. Petra ha anche aiutato la marchesa subito dopo aver tolto la vita a Tomas. Con il suo atteggiamento autoritario, la governante si è guadagnata l'antipatia di tutto il personale, tranne Santos che in lei vede un punto di riferimento importante. Presto, però, Petra inizierà a dare segnali di profondo cambiamento, ma tutti diffideranno di lei.