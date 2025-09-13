Leocadia ammetterà a Cruz il vero motivo del suo ritorno a La Promessa nelle prossime puntate: "Sono tornata per vendicarmi di te".

Le anticipazioni rivelano che Cruz scoprirà come sia stata proprio Leocadia a rivelare ai giornalisti le vere origini di Jana. La donna confesserà di non aver mai dimenticato che la marchesa aveva ordinato di ucciderla.

Manuel e Jana in prima pagina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che non ci sarà pace per i De Lujan. Dopo il matrimonio di Jana e Manuel, il giornale titolerà: "Il marchesino sposa la cameriera".

Cruz sarà a dir poco furiosa per l'ennesimo scandalo che coinvolgerà la sua famiglia e cercherà il responsabile a tutti i costi. La marchesa non riuscirà a capire come sia trapelata la notizia sulle vere origini di Jana, vista la massima attenzione con cui ha inventato un passato per la sposa di suo figlio. In un primo momento, Cruz sospetterà della servitù, visto che in parte si trovava alle nozze, ma poi avrà quasi la certezza che sia stata la stessa Jana a parlare di sé ai giornalisti. Manuel e sua moglie torneranno al viaggio di nozze e dovranno affrontare le accuse della marchesa, ma non si troverà ancora il responsabile di quelle foto. Alonso si darà da fare per rintracciare il fotografo e sarà Cruz ad affrontarlo per costringerlo a dirle chi gli ha commissionato il servizio del giornale.

Il fotografo proverà a essere vago, ma Cruz insisterà, al punto che alla fine sarà costretto ad ammettere che qualcuno lo ha pagato, ma non rivelerà chi. In cambio delle sue informazioni, il fotografo chiederà alla marchesa una somma di denaro e lei sarà costretta a cedere pur di conoscere la verità.

Jana ancora nel mirino di Cruz

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz rivelerà a Petra che se è stata Jana a parlare con il fotografo, gliela farà pagare molto cara. La realtà, però, sarà ben diversa. Il fotografo, come promesso, consegnerà alla marchesa la lettera con cui gli è stato commissionato il servizio delle nozze. Cruz sarà senza parole quando leggerà la firma "Leo" alla fine del biglietto.

La marchesa capirà che è stata Leocadia a far scoppiare lo scandalo e la metterà alle strette. "Mi fanno soffrire le pugnalate alle spalle", dirà Cruz durante l'ennesima discussione con Leocadia, che all'inizio fingerà di non capire. "Sei stata tu a chiamare il fotografo", dirà la marchesa, "e ho la prova: la tua firma". Leocadia non avrà nessuna difficoltà ad ammettere le sue responsabilità. "Sono tornata per vendicarmi di te", dirà, "Tu volevi togliermi la vita". Leocadia ricorderà a Cruz che tempo fa lei ha ordinato a Romulo di eliminarla e per questo non la perdonerà mai.

L'arrivo di Leocadia a La Promessa

Nelle puntate in onda in Italia, Leocadia è arrivata al palazzo e si è auto-invitata a trascorrere un lungo periodo con Cruz.

Quest'ultima ha subito confidato a Petra di essere molto preoccupata, perché teme una vendetta da parte della sua amica. Tempo fa, Cruz ha ordinato a Romulo di uccidere Leocadia e tutti la credevano morta. L'amica della marchesa si è mostrata molto gentile con i componenti della famiglia e Cruz inizia a pensare che la donna non sappia affatto che c'era lei dietro l'omicidio. La vendetta, però, è un piatto che va servito freddo e arriverà quando la marchesa abbasserà la guardia.