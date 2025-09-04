José Juan e Curro arriveranno alle mani prima di dirsi addio nella puntata de La Promessa di mercoledì 10 settembre.

Le anticipazioni rivelano che Curro caccerà José Juan per l'ennesima volta e poi parlerà con Martina. Quest'ultima sarà sconvolta quando apprenderà che José voleva eliminarla.

Julia e Curro le consiglieranno di allontanarsi momentaneamente dalla tenuta.

L'ultimo scontro tra Curro e José Juan

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra parlerà con la servitù del cambiamento di Jana. "Non è altro che un'insolente", dirà la governante, "Non è adatta a Manuel".

Candela difenderà la sua amica, ma Petra continuerà a restare della sua idea. Nel frattempo, Curro, dopo aver saputo da Julia che José voleva uccidere Martina, chiederà alla ragazza di chiamare il suo ex cognato.

José Juan arriverà all'appuntamento e sarà infastidito dalla presenza di Curro, perché pensava di parlare solo con Julia. Gli animi si riscalderanno presto e José e Curro arriveranno alle mani, ma Julia li dividerà invitandoli a discutere civilmente.

Il signorino minaccerà Josè di denunciarlo alle autorità ma lui saprà come difendersi: "Non c'è nessuna prova contro di me". A quel punto interverrà Julia che spiegherà di averlo visto puntare l'arma contro Martina e premere il grilletto: "Io sono testimone".

Curro sarà stufo dell'arroganza di José e lo caccerà ancora una volta dal palazzo. "Vai via subito", dirà, "Oppure ti denuncio, decidi tu".

La paura di Martina dopo aver saputo che la sua vita era a rischio

Nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 10 settembre, José si troverà con le spalle al muro e sarà costretto ad andare via per evitare il carcere.

Curro e Julia andranno a parlare con Martina per metterla al corrente di quello che è successo. La ragazza sarà sconvolta quando verrà a sapere che José Juan voleva toglierle la vita.

"Pensavo fosse un cacciatore", dirà Martina terrorizzata da quello che sarebbe potuto accadere. Julia spiegherà che José è andato via, ma a Martina questo non basterà.

La ragazza avrà molta paura di essere ancora bersaglio di José e non le basteranno le rassicurazioni di Curro e Julia.

I due ragazzi le consiglieranno di andare via per un po' e Julia offrirà ospitalità alla sua amica.

Perché José Juan ce l'ha con Martina?

Nelle puntate precedenti, José Juan ha visto Curro e Martina abbracciarsi e ha pensato che questo sia il vero motivo del fallimento delle nozze con Julia. Secondo Josè, infatti, Curro è ancora innamorato di Martina e per questo si è rifiutato di diventare il marito di sua cognata. Queste nozze sono molto importanti per José, visto che ha stretto un accordo economico con Lorenzo, e per questo non ha potuto accettare la sconfitta.

Curro ha mandato via José dal palazzo, ma lui ha giurato vendetta e in pochi giorni ha messo in atto la sua rivalsa. Il ragazzo si è nascosto tra i cespugli della tenuta e quando Martina era in compagnia di Catalina ha fatto fuoco contro di lei.