Leocadia arriverà a La Promessa con l'intento di stabilirsi a palazzo per un po' di tempo, nella puntata di venerdì 12 settembre.

Le anticipazioni rivelano che Cruz sarà sconvolta e terrorizzata quando vedrà Leocadia, la sua vecchia amica che credeva morta. La marchesa cercherà di mantenere il controllo, ma durante un confronto con Petra si lascerà andare. "Questo è un incubo", dirà alla governante, consapevole che Leocadia conosce i suoi segreti più oscuri e non ha buone intenzioni nei suoi confronti.

Un'amara sorpresa arriverà per Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Cruz arriverà una visita inaspettata che la metterà in seria difficoltà.

Don Ricardo annuncerà alla marchesa l'arrivo improvviso della contessa De Bernal e Cruz ne sarà sorpresa. "Di solito la moglie di Don Felipe non infrange il protocollo, è strano che non abbia avvisato prima", dirà la contessa al maggiordomo, che potrà solo dirle che la sua ospite la sta aspettando nel salone. Cruz andrà subito da lei, ma resterà senza parole quando, invece della contessa de Bernal, vedrà di fronte a lei Leocadia de Figueroa, una sua vecchia conoscenza. Sin dal primo istante apparirà chiaro che tra Cruz e la sua ospite ci sia qualcosa di importante tenuto in sospeso. "Il tuo maggiordomo non ha capito bene", dirà la nuova ospite, "Non sono la contessa de Bernal". Il volto di Cruz si farà subito cupo e spaventato, ma Leocadia continuerà a stuzzicarla: "Calmati, sembra che tu abbia visto un fantasma".

La marchesa chiederà il motivo della visita e la signora de Figueroa non esiterà a risponderle: "Sono qui per farti visita, non vuoi dare un abbraccio alla tua vecchia amica Leocadia?".

Petra e Cruz in forte difficoltà

Nella puntata de La Promessa di venerdì 12 settembre, Leocadia si mostrerà sorridente e si avvicinerà a Cruz per salutarla. La situazione peggiorerà drasticamente quando Leocadia ordinerà a Marcelo di andare a prendere i suoi bagagli dalla carrozza, lasciando intendere che si tratterrà per più di qualche giorno. "Sono venuta a passare una stagione con te, Cruz", dirà ancora Leocadia alla marchesa, che non potrà mascherare il suo stupore, ma in presenza di Marcelo fingerà di darle un timido benvenuto.

Leocadia andrà a sistemarsi nella sua abitazione, mentre Cruz chiederà a Marcelo di chiamare subito Petra. "È appena arrivata Leocadia", dirà la marchesa alla governante, ancora terrorizzata, "E la cosa peggiore è che si è sistemata a La Promessa. Petra non potrà credere alle sue orecchie: "Questo è un incubo", dirà Cruz sedendosi in preda al panico. Per la marchesa, quindi, i guai sono appena iniziati.

Chi è Leocadia e perché Cruz la teme?

Il nuovo personaggio che entrerà in scena venerdì, condivide con Cruz un passato oscuro. Leocadia era una delle amiche più intime della marchesa e, in quanto tale, conosce i suoi segreti più inconfessabili. A spaventare Cruz è innanzitutto questo, ma non solo.

Tempo fa, la marchesa ha ordinato a Romulo di togliere la vita a Leocadia e pensava che il maggiordomo avesse eseguito tutto secondo i piani. Il motivo della grande sorpresa di Petra e Cruz nel vederla viva e vegeta è proprio questo. Avendo ordinato di farla fuori, inoltre, la marchesa sa bene che Leocadia non è arrivata al palazzo per una visita di cortesia, ma per una vendetta nei suoi confronti.