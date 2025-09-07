Alonso resterà sorpreso dall'arrivo di Leocadia nella puntata de La Promessa di sabato 13 settembre. "Pensavo non fossi più in vita", confesserà il marchese.

Le anticipazioni rivelano che Simona ricorderà bene la nuova ospite, amica di Cruz e Maria Antonia, snobbata perché non appartenente alla nobiltà. Nel frattempo, Martina darà un abbraccio a Jana e Catalina e poi saluterà Cruz prima di lasciare il palazzo.

Simona parlerà di Leocadia: 'Non ha nessun titolo nobiliare'

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia si autoinviterà a palazzo e arriverà con le valigie.

Tutto questo creerà in Cruz una forte preoccupazione, tanto che la donna si confiderà con Petra. Nel frattempo, Leocadia si sistemerà nella sua abitazione e scenderà a salutare Alonso. In un primo momento, il marchese faticherà a riconoscerla, ma quando Leocadia gli dirà il suo nome, si ricorderà molto bene di lei. "Pensavo fossi morta", dirà il marchese alla donna che non sarà affatto sorpresa da questa affermazione. La nuova ospite spiegherà che per diverso tempo questa falsa notizia circolava tra i salotti. Lorenzo, invece, riconoscerà subito Leocadia e sembrerà molto felice del suo arrivo. Nel frattempo, la notizia dell'arrivo di Leocadia arriverà anche in cucina. Maria ne parlerà a Candela e Simona, chiedendo loro informazioni sulla nuova ospite di Cruz.

Le cuoche ricorderanno molto bene Leocadia: "Era un'amica della marchesa e di Maria Antonia. Ma poi le due donne l'hanno ignorata, perché non possedeva alcun titolo nobiliare". Simona sarà perplessa dalla visita di Leocadia e aggiungerà che tempo fa aveva avuto notizie della sua morte.

Il tenero abbraccio di Cruz e Martina

Nella puntata de La Promessa di sabato 13 settembre, Martina saluterà Catalina e Jana prima di partire. La ragazza spiegherà a sua cugina e alla sua amica che ha bisogno di cambiare aria. Martina non dirà che José Juan ha tentato di ucciderla, ma si limiterà a giustificare la partenza come un bisogno di tempo per sé. Dopo aver abbracciato Jana e Catalina, Martina andrà a parlare con sua zia Cruz.

La marchesa non nasconderà la sua perplessità sul soggiorno di sua nipote a casa di Julia, ma Martina insisterà sul fatto che è stata invitata e sarà bene accolta. Cruz non potrà fare altro che abbracciare con affetto Martina, dicendole che per lei è come una figlia.

Cruz aveva intuito il ritorno di Leocadia

Nelle puntate precedenti, Cruz ha temuto un ritorno di Leocadia e ne ha parlato con Petra. Tutto è iniziato quando la marchesa è andata alla festa dei conti Urbizu e le è sembrato di riconoscere la sua vecchia amica in lontananza. Petra ha subito rassicurato la sua signora, dicendole che probabilmente Cruz aveva visto una donna che somigliava a Leocadia, visto che la donna è morta tempo fa.

La marchesa ha voluto convincersi che Petra avesse ragione, ma dopo qualche settimana è arrivata al palazzo una telefonata inquietante. A rispondere è stata Cruz che dall'altro capo del telefono ha sentito solo una voce femminile che le diceva di aver sbagliato numero. La marchesa ha riconosciuto la sua vecchia amica e anche questa volta è corsa a parlarne con Petra che, però, ha continuato a rassicurarla.