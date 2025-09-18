Cruz convocherà Romulo nella sua stanza nella puntata de La Promessa di martedì 23 settembre: "Ti avevo ordinato di eliminare Leocadia. Come mai è viva?".

Le anticipazioni rivelano che Romulo confesserà a Cruz di aver disobbedito e mentito, spiegando che Leocadia era incinta e lo aveva supplicato di risparmiarla. "Mi hai delusa profondamente", dirà la marchesa al maggiordomo prima di congedarlo.

I dubbi di Cruz e il consiglio di Petra

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la presenza di Leocadia si farà sempre più fastidiosa per Cruz che, dopo le nozze di Jana e Manuel, si concentrerà su di lei.

Petra andrà a parlare con la marchesa del menù del giorno e le dirà che il bollito non le sembra in buone condizioni e preferirebbe non servirlo per evitare inconvenienti. "Potresti servire il bollito a Leocadia", dirà Cruz con una punta di ironia, spiegando a Petra di essere molto preoccupata dal suo arrivo. "Non l'ho invitata e se è qui sicuramente ha un fine nascosto", dirà Cruz alla governante, che proverà a chiederle come mai non la mandi via. "Tramerebbe comunque alle mie spalle", spiegherà la marchesa, aggiungendo che almeno, tenendola a palazzo, potrà controllarla. Petra suggerirà a Cruz di indagare su dove sia stata Leocadia fino a quel momento, per capire il motivo che l'ha spinta a tornare.

La governante darà a Cruz una grande idea: la marchesa convocherà Romulo perché lui è l'unico che può darle le risposte che cerca.

La rabbia e la delusione di Cruz

Nella puntata de La Promessa di martedì 23 settembre, Romulo arriverà nella stanza di Cruz, che lo inviterà a sedersi. "Mi hai mentito", esordirà la marchesa, accusando il maggiordomo di non essere stato leale come lei credeva. "Quando mi era sembrato di vedere Leocadia alla festa, mi avevi assicurato che era morta", ricorderà Cruz. Romulo balbetterà delle scuse, ma la marchesa non vorrà saperne: "Vent'anni fa ti avevo ordinato di eliminarla", dirà alzando il tono della voce, "Come mai è viva?". Romulo dirà a Cruz che all’epoca aveva bisogno di guadagnarsi la sua fiducia e per questo aveva accettato un compito simile.

L'uomo spiegherà che era disposto a togliere la vita a Leocadia e stava per farlo, ma si è fermato perché lei aspettava un figlio. "Era incinta, mi ha implorato di risparmiarla", dirà Romulo, "Ho agito con coscienza". "Non solo non hai obbedito, ma mi hai mentito", ribadirà Cruz, "Come pensavi di farla franca?". Il maggiordomo racconterà alla marchesa che Leocadia gli aveva assicurato che non sarebbe mai più tornata in Spagna. "Mi hai deluso profondamente", dirà Cruz, prima di chiedere a Romulo di andare via.

Romulo aveva parlato di Leocadia a Pia tempo fa

Tempo fa, mentre era in prigione per l'omicidio di Gregorio, Romulo ha confessato a Pia di aver quasi ucciso una donna molti anni prima. Il maggiordomo ha dovuto raccontare questo segreto perché Pia non credeva che lui potesse aver tolto la vita a Gregorio.

Romulo ha spiegato che Cruz gli aveva ordinato di eliminare una donna, ma in quell'occasione non ha rivelato di chi si trattasse. "Non l’ho uccisa perché era incinta", ha detto Romulo a Pia, "Altrimenti l'avrei eliminata senza farmi scrupoli". Per la donna è stato sconvolgente conoscere questo lato del suo amico, perché pensava di sapere tutto di lui.