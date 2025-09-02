Jana tornerà a La Promessa dopo giorni di apprensione nella puntata di domenica 7 settembre: la ragazza abbraccerà Manuel e Curro, ma non andrà a scusarsi subito con Cruz.

Le anticipazioni rivelano che Jana non avrà più intenzione di sottostare alle regole di Cruz, tanto che andrà in camera di Maria per riabbracciarla. Manuel appoggerà la sua fidanzata che avrà anche il sostegno di Curro e Catalina. I marchesi saranno furiosi perché Jana non andrà a scusarsi subito con loro.

La gioia di Manuel e Curro per l'abbraccio di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo giorni di assenza Jana tornerà al palazzo.

Per Manuel sarà una grande emozione poter riabbracciare la sua amata dopo aver temuto il peggio. Jana sarà molto dispiaciuta per aver fatto soffrire il suo fidanzato e gli chiederà perdono. "Voglio spiegarti cosa è successo il giorno in cui me ne sono andata", dirà, "Ero certa di non poter reggere più la tensione che mi creavano Cruz e la signora Ros". La ragazza si aprirà con Manuel e gli spiegherà che per lei la situazione era diventata troppo difficile e inoltre soffriva molto per la mancanza dei suoi amici, visto che Cruz le ha impedito ogni contatto con loro. Manuel sarà commosso dalle parole di Jana e comprenderà le sue ragioni. Successivamente la ragazza potrà riabbracciare anche Curro, mentre Manuel andrà a dire a Cruz e Alonso che Jana è tornata.

La reazione dei marchesi non sarà delle migliori, perché vedranno ancora una volta una mancanza di rispetto nel comportamento della ragazza. Cruz farà notare a suo figlio che Jana avrebbe dovuto andare direttamente da lei e suo marito a chiedere scusa, prima di rimettere piede al palazzo. Catalina interverrà subito a favore di sua cognata: "La cosa importante è che stia bene", dirà ad Alonso e Cruz che però terranno a difendere il decoro.

La rabbia di Cruz e Alonso per l'atteggiamento di Jana

Nella puntata de La Promessa di domenica 7 settembre, Jana andrà a parlare con Romulo del suo ritorno. Petra sarà molto stupita nel rivederla, ma non potrà fare altro che dirle che Cruz era molto preoccupata per lei.

La governante, ormai, dovrà rivolgersi a Jana come a una signora e non potrà dire davvero quello che pensa di lei. L'indomani, Jana andrà a trovare Maria nella sua stanza e finalmente potrà abbracciarla come sperava da tempo. La ragazza, infatti, non avrà più intenzione di obbedire all'ordine di Cruz e da quel momento in poi le sue amicizie resteranno quelle di una volta. Accanto a sé, Jana avrà Manuel e Catalina che non la lasceranno da sola contro Cruz.

Il piano di Cruz per allontanare Jana

Nelle puntate precedenti, Cruz ha reso la vita impossibile a Jana pur di scoraggiarla. Dopo aver assunto la signora Ros fingendo di aiutare sua nuora, la marchesa ha iniziato ad agire alle sue spalle. Cruz e la governante hanno fatto in modo che Jana sentisse da una loro conversazione che i suoi progressi non bastavano per affrontare una festa di fidanzamento.

Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo il divieto di avere contatti con i suoi amici e l'obbligo di nascondere le sue origini a tutti. Jana non ne ha potuto più e ha fatto perdere le sue tracce.