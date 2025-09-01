Catalina rivelerà ad Alonso che Pelayo non è il padre di suo figlio nelle puntate de La Promessa dall'8 al 12 settembre. Le anticipazioni rivelano che Cruz tremerà all'arrivo inaspettato di Leocadia, una sua vecchia amica che conosce molti segreti. Nel frattempo, Jana ritornerà al palazzo e riabbraccerà Manuel, ma Cruz non la accoglierà con gioia. Infine, Petra minaccerà Ricardo: se non dirà a Santos che sua madre è viva, lo farà lei.

La partenza di Martina e Julia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che José Juan punterà la sua arma contro Martina e premerà il grilletto.

Il ragazzo attribuirà alla cugina di Catalina la colpa del fallimento del matrimonio di Julia e Curro e questo lo porterà alla follia. A salvare la situazione sarà Julia che, appena noterà il suo ex cognato in giardino, impedirà la tragedia deviando la traiettoria del proiettile. Martina e Catalina saranno spaventate dallo sparo, ma penseranno ad un cacciatore che si è avvicinato un po' troppo alla tenuta. Quando tutta questa storia verrà a galla, Julia deciderà di lasciare la tenuta, ma anche Martina deciderà di seguirla a Cordoba. La ragazza riterrà opportuno allontanarsi per riprendere in mano la sua vita. Nel frattempo, per Catalina, arriverà il momento di rivelare a suo padre tutta la verità.

La ragazza ammetterà che il padre di suo figlio non è Pelayo ed è stato questo il vero motivo per cui sono saltate le sue nozze. Catalina, tuttavia, non dirà ad Alonso che il suo bambino è stato concepito con Adriano.

Ricardo sotto pressione per Petra

Nelle puntate de La Promessa dall'8 al 12 settembre ci sarà un momento molto temuto da Cruz. Al palazzo, infatti, arriverà a sorpresa Leocadia, una sua vecchia amica che conosce molti suoi segreti. In primo piano, ci sarà ancora Petra che metterà alle strette Ricardo, dopo aver saputo che sua moglie è viva. La governante imporrà al maggiordomo di parlare al più presto con Santos e dirgli la verità, altrimenti lo farà lei. Catalina penserà al suo futuro, ma rifiuterà l'intento di Alonso di cercarle marito.

La ragazza avrà intenzione di crescere suo figlio da sola e non cambierà idea. Infine, ci sarà il tanto atteso ritorno di Jana che potrà riabbracciare Manuel, oltre ad essere pronta ad affrontare tutti gli impegni che riguardano il fidanzamento. Cruz non accoglierà sua nuora nel migliore dei modi e continuerà ad imporle di stare lontana dai suoi amici. Manuel, però, questa volta prenderà una posizione ferma e si schiererà con la sua futura moglie.

Jana sparita nel nulla: la paura di Manuel

Nelle puntate precedenti, Jana ha fatto perdere le tracce di sé. Manuel è andato in crisi perché ha temuto di perdere per sempre la donna della sua vita. Cruz non è stata d'aiuto a suo figlio, perché ha insinuato che Jana non lo amasse davvero, visto che ha preferito lasciare tutto. Ad alzare la tensione è stata una telefonata ad Alonso dall'ospedale: è stata trovata una ragazza in pessime condizioni. Manuel è partito subito per verificare se si trattasse di Jana.