Jana detterà le sue regole a Cruz al suo ritorno nella puntata de La Promessa di martedì 9 settembre: "Non rinuncio ai miei amici. In cambio accetto un finto passato".

Le anticipazioni rivelano che Jana affronterà la futura suocera senza alcun timore, tenendole testa. Cruz sarà indignata, ma costretta a incassare il colpo. Jana raggiungerà la cucina per riabbracciare i suoi amici e colmare finalmente il vuoto che sentiva prima di andare via.

Il ritorno di Jana e l'abbraccio con gli amici

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana tornerà al palazzo, ma deciderà di non sottomettersi a Cruz.

Le sue intenzioni saranno chiare sin dall'inizio, quando al suo arrivo chiederà scusa a Manuel e riabbraccerà Curro e Maria, ma non avrà alcun riguardo verso i marchesi. Cruz sarà furiosa, considerandolo una grave mancanza di rispetto, ma Manuel questa volta si schiererà contro sua madre. La futura sposa del marchesino si comporterà infrangendo le regole di Cruz e andrà in cucina a salutare tutti i suoi amici. Simona e Pia ricorderanno a Jana che se la marchesa la vedesse con loro, sarebbero guai per tutti, ma lei si assumerà tutte le responsabilità del caso. Dopo aver raccontato ai suoi amici cosa ha fatto durante la sua assenza, però, Jana non potrà più sottrarsi a un confronto con sua suocera.

Il faccia a faccia di Jana e Cruz

Nella puntata de La Promessa di martedì 9 settembre, Jana andrà a parlare con Cruz senza alcun timore. La marchesa le farà notare che ha commesso un grande errore andando via: "Io sono molto più rancorosa di Manuel. Lui ci ha messo poco a perdonarti". Cruz metterà subito al suo posto Jana, ricordandole che deve rivolgersi a lei con rispetto: "Prima che io ti aprissi la porta, tu non eri niente". La marchesa continuerà a rinfacciare tutto quello che ha fatto per Jana: "Ti ho accolta come una figlia e ti ho istruita per diventare una signora". La ragazza si dirà pentita per la sua fuga, ma sarà lei a dettare le regole alla marchesa: "Non rinuncerò più ai miei amici.

In cambio accetterò un finto passato". Cruz sarà molto infastidita da questa conversazione, ma non potrà opporsi alla sua futura nuora e incasserà il colpo.

La fuga di Jana e i sensi di colpa di Manuel

Nelle puntate precedenti, Jana ha fatto perdere le tracce di sé a un passo dalla festa di fidanzamento. Cruz aveva organizzato tutto per mettere pressioni alla sua futura nuora e il suo piano ha funzionato. È andata via senza dire nulla a nessuno, confermando di non essere all'altezza della nuova vita. Manuel si è sentito in colpa e Cruz non lo ha aiutato: "Jana non ti ama come dice". Maria è stata l'unica a consolare il marchesino e gli ha anche raccontato che probabilmente Cruz era d'accordo con la signora Ros per provocare la fuga di Jana. Manuel ha capito che tutto è stato architettato da sua madre e ha deciso che da quel momento in poi avrebbe appoggiato la sua fidanzata senza esitazioni.