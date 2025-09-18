Le trame delle puntate de La Promessa, in onda da lunedì 22 a sabato 27 settembre su Rete 4, rivelano che Maria scoprirà che Padre Samuel ha riportato una ferita a una gamba, senza però essere in pericolo di vita. Catalina, invece, sarà colpita da una minaccia di aborto, che desterà grande preoccupazione tra i familiari.

Maria scopre che Padre Samuel ha una frattura alla gamba

Maria scoprirà che Padre Samuel ha riportato la frattura di una gamba e che è fuori pericolo. Jana, Manuel e lo staff de La Promessa festeggeranno la buona notizia.

Petra confiderà a Santos che sua madre è ancora viva.

Il primo valletto metterà con le spalle al muro Ricardo, che gli dirà di avergli mentito per proteggerlo. Anche Pia racconterà a Santos una scomoda realtà: sua madre Ana aveva abbandonato suo padre Ricardo durante il matrimonio per un altro uomo. Petra, a questo punto, suggerirà a Santos di fare alcune indagini sulla madre.

Catalina ha una minaccia d'aborto

Romulo rivelerà a Cruz i motivi per cui, tempo addietro, non ha ucciso Leocadia, mentre Lope e Marcelo entreranno in una stanza segreta, disabitata da anni e priva di finestre.

Manuel chiederà alla madre di cercare di convincere Catalina a rimanere a La Promessa, ma lei si rifiuterà di farlo. La marchesina accuserà una minaccia di aborto. Il medico le prescriverà il riposo assoluto, per poi dire ad Alonso che sua figlia è in attesa di due gemelli.

Jana e Manuel sono diventati marito e moglie

Negli appuntamenti de La Promessa andati in onda a settembre su Rete 4, Catalina (Carmen Asecas) ha proseguito la sua gravidanza dopo aver chiuso i rapporti con Pelayo. La marchesina ha scoperto che il conte di Anil era in combutta con Cruz (Eva Martin), che gli aveva ordinato di sedurla per portarla via dal palazzo dei Lujan.

Jana ha sfidato apertamente Cruz, facendo in modo che tacesse davanti alla scelta di Manuel di sposare una cameriera. La giovane ha poi voluto invitare i domestici in occasione del suo matrimonio, gesto che ha sottolineato ancora una volta il suo coraggio e il suo carattere indipendente. Cruz ha fatto di tutto per impedire una simile decisione, per paura di perdere la reputazione con le altre famiglie nobili, ma non ci è riuscita.

Al termine della funzione, Cruz ha fatto finta di fare gli auguri alla nuora, ma in realtà le ha detto che l’avrebbe odiata per aver disonorato il buon nome della famiglia. Leocadia, invece, ha preso le difese di Jana e di Manuel.