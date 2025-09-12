Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano l'arrivo inaspettato di una persona legata al passato del maggiordomo. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Ana farà il suo ingresso a palazzo, ma Ricardo si rifiuterà di parlare con sua moglie. Anche Pia verrà a conoscenza dell'arrivo della consorte del suo compagno, rimanendo profondamente turbata. Inoltre, la presenza della donna nella tenuta scatenerà turbamento fra la servitù.

Ana arriva a La Promessa, Ricardo non vuole parlarle

Pia continuerà a essere in ansia dopo aver scoperto che la moglie di Ricardo è viva, contrariamente a quanto lui aveva fatto credere a tutti.

La domestica si confiderà con Jana e, seguendo il suo consiglio, affronterà la questione con Ricardo, che le farà una rivelazione inaspettata. Un colpo di scena scuoterà ulteriormente la situazione quando Ana, madre di Santos, si presenterà alla tenuta. Tuttavia, Ricardo si rifiuterà di parlare con lei. L'arrivo di Ana provocherà scompiglio a palazzo, soprattutto tra la servitù. La persona più turbata sarà proprio il maggiordomo, ma anche per Pia sarà un duro colpo da affrontare.

Samuel vuole lasciare la tenuta

Samuel sarà intenzionato a lasciare La Promessa, mentre Maria si sentirà profondamente in colpa. La cameriera temerà infatti che il motivo dell'allontanamento del prete sia legato agli avvicinamenti avuti con lei, culminati in un bacio.

Maria cercherà di fargli cambiare idea e, nel frattempo, confiderà quanto accaduto a Teresa. Ci sarà anche spazio per una scoperta misteriosa: una stanza segreta presente alla tenuta. Teresa mostrerà la camera a Pia e successivamente informerà anche Jana. Esposito, incuriosito, vorrà vedere il luogo e prenderà l'iniziativa chiedendo a Pia e Teresa di poter indagare sulla questione. Nel frattempo, Pia e Jana cercheranno un modo per aprire la porta della stanza.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Leocadia è arrivata a La Promessa

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Leocadia è arrivata alla tenuta, lasciando Cruz completamente spiazzata, convinta com'era che l'amica fosse morta da anni.

Anche il personale di servizio è rimasto sorpreso dalla sua presenza: Simona e Candela, infatti, erano convinte che Leocadia fosse scomparsa molto tempo prima. Nel frattempo, Samuel ha accettato di celebrare al più presto le nozze tra Manuel e Jana, mentre Cruz si è rassegnata alla decisione del figlio di sposare una domestica. Spazio anche alle vicende di Catalina, che ha sconvolto la sua famiglia durante un pranzo, rivelando che il padre del bambino che aspetta non è Pelayo. Martina , invece, ha deciso di lasciare Lujàn e partire insieme a Julia.